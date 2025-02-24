- Panoramica
BOAT: SonicShares Global Shipping ETF
Il tasso di cambio BOAT ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.20 e ad un massimo di 31.37.
Segui le dinamiche di SonicShares Global Shipping ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BOAT News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BOAT oggi?
Oggi le azioni SonicShares Global Shipping ETF sono prezzate a 31.37. Viene scambiato all'interno di 0.26%, la chiusura di ieri è stata 31.29 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BOAT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SonicShares Global Shipping ETF pagano dividendi?
SonicShares Global Shipping ETF è attualmente valutato a 31.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -11.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BOAT.
Come acquistare azioni BOAT?
Puoi acquistare azioni SonicShares Global Shipping ETF al prezzo attuale di 31.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.37 o 31.67, mentre 5 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BOAT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BOAT?
Investire in SonicShares Global Shipping ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.22 - 36.10 e il prezzo attuale 31.37. Molti confrontano -1.07% e 18.11% prima di effettuare ordini su 31.37 o 31.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BOAT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SonicShares Global Shipping ETF?
Il prezzo massimo di SonicShares Global Shipping ETF nell'ultimo anno è stato 36.10. All'interno di 22.22 - 36.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.29 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SonicShares Global Shipping ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SonicShares Global Shipping ETF?
Il prezzo più basso di SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) nel corso dell'anno è stato 22.22. Confrontandolo con gli attuali 31.37 e 22.22 - 36.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BOAT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BOAT?
SonicShares Global Shipping ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.29 e -11.38%.
- Chiusura Precedente
- 31.29
- Apertura
- 31.37
- Bid
- 31.37
- Ask
- 31.67
- Minimo
- 31.20
- Massimo
- 31.37
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.26%
- Variazione Mensile
- -1.07%
- Variazione Semestrale
- 18.11%
- Variazione Annuale
- -11.38%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8