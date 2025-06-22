CotaçõesSeções
BNDW: Vanguard Total World Bond ETF

69.67 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BNDW para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.66 e o mais alto foi 69.77.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Total World Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BNDW hoje?

Hoje Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) está avaliado em 69.67. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 69.67, e o volume de negociação atingiu 132. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BNDW em tempo real.

As ações de Vanguard Total World Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Total World Bond ETF está avaliado em 69.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.50% e USD. Monitore os movimentos de BNDW no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BNDW?

Você pode comprar ações de Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) pelo preço atual 69.67. Ordens geralmente são executadas perto de 69.67 ou 69.97, enquanto 132 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BNDW no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BNDW?

Investir em Vanguard Total World Bond ETF envolve considerar a faixa anual 67.37 - 70.77 e o preço atual 69.67. Muitos comparam 1.12% e 1.40% antes de enviar ordens em 69.67 ou 69.97. Estude as mudanças diárias de preço de BNDW no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (BNDW) no último ano foi 70.77. As ações oscilaram bastante dentro de 67.37 - 70.77, e a comparação com 69.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Total World Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (BNDW) no ano foi 67.37. A comparação com o preço atual 69.67 e 67.37 - 70.77 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BNDW em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BNDW?

No passado Vanguard Total World Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 69.67 e -1.50% após os eventos corporativos.

