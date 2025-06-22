QuotazioniSezioni
BNDW
BNDW: Vanguard Total World Bond ETF

69.76 USD 0.09 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNDW ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.69 e ad un massimo di 69.77.

Segui le dinamiche di Vanguard Total World Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BNDW oggi?

Oggi le azioni Vanguard Total World Bond ETF sono prezzate a 69.76. Viene scambiato all'interno di 0.13%, la chiusura di ieri è stata 69.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNDW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Total World Bond ETF pagano dividendi?

Vanguard Total World Bond ETF è attualmente valutato a 69.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNDW.

Come acquistare azioni BNDW?

Puoi acquistare azioni Vanguard Total World Bond ETF al prezzo attuale di 69.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 69.76 o 70.06, mentre 50 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNDW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BNDW?

Investire in Vanguard Total World Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 67.37 - 70.77 e il prezzo attuale 69.76. Molti confrontano 1.25% e 1.53% prima di effettuare ordini su 69.76 o 70.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNDW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 70.77. All'interno di 67.37 - 70.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 69.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Total World Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (BNDW) nel corso dell'anno è stato 67.37. Confrontandolo con gli attuali 69.76 e 67.37 - 70.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNDW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNDW?

Vanguard Total World Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 69.67 e -1.37%.

Intervallo Giornaliero
69.69 69.77
Intervallo Annuale
67.37 70.77
Chiusura Precedente
69.67
Apertura
69.70
Bid
69.76
Ask
70.06
Minimo
69.69
Massimo
69.77
Volume
50
Variazione giornaliera
0.13%
Variazione Mensile
1.25%
Variazione Semestrale
1.53%
Variazione Annuale
-1.37%
