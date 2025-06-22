- 概要
BNDW: Vanguard Total World Bond ETF
BNDWの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり69.69の安値と69.77の高値で取引されました。
Vanguard Total World Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BNDW株の現在の価格は？
Vanguard Total World Bond ETFの株価は本日69.72です。0.07%内で取引され、前日の終値は69.67、取引量は96に達しました。BNDWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Total World Bond ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Total World Bond ETFの現在の価格は69.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.43%やUSDにも注目します。BNDWの動きはライブチャートで確認できます。
BNDW株を買う方法は？
Vanguard Total World Bond ETFの株は現在69.72で購入可能です。注文は通常69.72または70.02付近で行われ、96や0.03%が市場の動きを示します。BNDWの最新情報はライブチャートで確認できます。
BNDW株に投資する方法は？
Vanguard Total World Bond ETFへの投資では、年間の値幅67.37 - 70.77と現在の69.72を考慮します。注文は多くの場合69.72や70.02で行われる前に、1.19%や1.47%と比較されます。BNDWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は70.77でした。67.37 - 70.77内で株価は大きく変動し、69.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Total World Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(BNDW)の年間最安値は67.37でした。現在の69.72や67.37 - 70.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNDWの動きはライブチャートで確認できます。
BNDWの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Total World Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.67、-1.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 69.67
- 始値
- 69.70
- 買値
- 69.72
- 買値
- 70.02
- 安値
- 69.69
- 高値
- 69.77
- 出来高
- 96
- 1日の変化
- 0.07%
- 1ヶ月の変化
- 1.19%
- 6ヶ月の変化
- 1.47%
- 1年の変化
- -1.43%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8