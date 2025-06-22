クォートセクション
通貨 / BNDW
BNDW: Vanguard Total World Bond ETF

69.72 USD 0.05 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BNDWの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり69.69の安値と69.77の高値で取引されました。

Vanguard Total World Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BNDW株の現在の価格は？

Vanguard Total World Bond ETFの株価は本日69.72です。0.07%内で取引され、前日の終値は69.67、取引量は96に達しました。BNDWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Total World Bond ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Total World Bond ETFの現在の価格は69.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.43%やUSDにも注目します。BNDWの動きはライブチャートで確認できます。

BNDW株を買う方法は？

Vanguard Total World Bond ETFの株は現在69.72で購入可能です。注文は通常69.72または70.02付近で行われ、96や0.03%が市場の動きを示します。BNDWの最新情報はライブチャートで確認できます。

BNDW株に投資する方法は？

Vanguard Total World Bond ETFへの投資では、年間の値幅67.37 - 70.77と現在の69.72を考慮します。注文は多くの場合69.72や70.02で行われる前に、1.19%や1.47%と比較されます。BNDWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は70.77でした。67.37 - 70.77内で株価は大きく変動し、69.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Total World Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(BNDW)の年間最安値は67.37でした。現在の69.72や67.37 - 70.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNDWの動きはライブチャートで確認できます。

BNDWの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Total World Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.67、-1.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
69.69 69.77
1年のレンジ
67.37 70.77
以前の終値
69.67
始値
69.70
買値
69.72
買値
70.02
安値
69.69
高値
69.77
出来高
96
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
1.19%
6ヶ月の変化
1.47%
1年の変化
-1.43%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8