- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BNDW: Vanguard Total World Bond ETF
Курс BNDW за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.69, а максимальная — 69.77.
Следите за динамикой Vanguard Total World Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BNDW
- MSD: Not As Well-Positioned As Its Peers And Likely To Continue Underperforming
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- Opinion: Protect your money from the turmoil at the Federal Reserve
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
- JHI CEF: A Reasonable Bond Fund, But Hard To See Any Catalyst For Bonds
- EDF: Strong Recent Performance, But Limited Local Currency Exposure A Weakness
- TEI CEF: Profit From The U.S. Dollar's Decline With This Bond CEF
- EDD: A Unique CEF That Provides A High Yield And Foreign Currency Exposure (NYSE:EDD)
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- PFN: Long-Dated Debt And Floating-Rate Exposure Could Prove Problematic
- HNW CEF: Good Junk Bond Fund, But Wait For Pullback Before Buying Shares
- NFJ: Cheap Relative To Peers, But Now Is Not The Best Time To Buy (NYSE:NFJ)
- DBL: Currently Trading At A Rare Discount, But Not The Greatest History (NYSE:DBL)
- DHY CEF: Not A Bad Junk Bond Fund, But The Price Could Be Better
- FFC: There Is No Compelling Reason To Buy This Fund Over Other Preferred CEFs
- DSL: This Popular Bond Fund Is Destroying Purchasing Power (NYSE:DSL)
- GHY: One Of The Better Bond CEFs, But Too Expensive Right Now (NYSE:GHY)
- EAD: Good Recent Performance, But Hard To Justify The Current Price
- PFL: Distribution Is Fully Covered, But Hard To Justify The Premium (NYSE:PFL)
- IGA: Strong Performance From Foreign Exposure And Fully-Covered Distribution
- OPP: Don't Trust The Distribution As It Is Not Sustainable
- Opinion: How DOGE, Trump, Musk and the ‘big, beautiful’ tax bill are missing the real federal waste
- AGD: Hard To Recommend This Fund At Its Current Price (NYSE:AGD)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNDW сегодня?
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) сегодня оценивается на уровне 69.76. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 69.67, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Total World Bond ETF?
Vanguard Total World Bond ETF в настоящее время оценивается в 69.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.37% и USD. Отслеживайте движения BNDW на графике в реальном времени.
Как купить акции BNDW?
Вы можете купить акции Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) по текущей цене 69.76. Ордера обычно размещаются около 69.76 или 70.06, тогда как 50 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNDW?
Инвестирование в Vanguard Total World Bond ETF предполагает учет годового диапазона 67.37 - 70.77 и текущей цены 69.76. Многие сравнивают 1.25% и 1.53% перед размещением ордеров на 69.76 или 70.06. Изучайте ежедневные изменения цены BNDW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (BNDW) за последний год составила 70.77. Акции заметно колебались в пределах 67.37 - 70.77, сравнение с 69.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Total World Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (BNDW) за год составила 67.37. Сравнение с текущими 69.76 и 67.37 - 70.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNDW?
В прошлом Vanguard Total World Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.67 и -1.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.67
- Open
- 69.70
- Bid
- 69.76
- Ask
- 70.06
- Low
- 69.69
- High
- 69.77
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.25%
- 6-месячное изменение
- 1.53%
- Годовое изменение
- -1.37%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8