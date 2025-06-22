КотировкиРазделы
Валюты / BNDW
BNDW: Vanguard Total World Bond ETF

69.76 USD 0.09 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNDW за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.69, а максимальная — 69.77.

Следите за динамикой Vanguard Total World Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BNDW сегодня?

Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) сегодня оценивается на уровне 69.76. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 69.67, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Total World Bond ETF?

Vanguard Total World Bond ETF в настоящее время оценивается в 69.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.37% и USD. Отслеживайте движения BNDW на графике в реальном времени.

Как купить акции BNDW?

Вы можете купить акции Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) по текущей цене 69.76. Ордера обычно размещаются около 69.76 или 70.06, тогда как 50 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BNDW?

Инвестирование в Vanguard Total World Bond ETF предполагает учет годового диапазона 67.37 - 70.77 и текущей цены 69.76. Многие сравнивают 1.25% и 1.53% перед размещением ордеров на 69.76 или 70.06. Изучайте ежедневные изменения цены BNDW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (BNDW) за последний год составила 70.77. Акции заметно колебались в пределах 67.37 - 70.77, сравнение с 69.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Total World Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (BNDW) за год составила 67.37. Сравнение с текущими 69.76 и 67.37 - 70.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BNDW?

В прошлом Vanguard Total World Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.67 и -1.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.69 69.77
Годовой диапазон
67.37 70.77
Предыдущее закрытие
69.67
Open
69.70
Bid
69.76
Ask
70.06
Low
69.69
High
69.77
Объем
50
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
1.25%
6-месячное изменение
1.53%
Годовое изменение
-1.37%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8