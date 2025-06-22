CotationsSections
Devises / BNDW
Retour à Actions

BNDW: Vanguard Total World Bond ETF

69.67 USD 0.14 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BNDW a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.58 et à un maximum de 69.69.

Suivez la dynamique Vanguard Total World Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BNDW Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BNDW aujourd'hui ?

L'action Vanguard Total World Bond ETF est cotée à 69.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.20%, a clôturé hier à 69.53 et son volume d'échange a atteint 151. Le graphique en temps réel du cours de BNDW présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Total World Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Total World Bond ETF est actuellement valorisé à 69.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNDW.

Comment acheter des actions BNDW ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Total World Bond ETF au cours actuel de 69.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 69.67 ou de 69.97, le 151 et le 0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNDW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BNDW ?

Investir dans Vanguard Total World Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 67.37 - 70.77 et le prix actuel 69.67. Beaucoup comparent 1.12% et 1.40% avant de passer des ordres à 69.67 ou 69.97. Consultez le graphique du cours de BNDW en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 70.77. Au cours de 67.37 - 70.77, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 69.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Total World Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (BNDW) sur l'année a été 67.37. Sa comparaison avec 69.67 et 67.37 - 70.77 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNDW sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BNDW a-t-elle été divisée ?

Vanguard Total World Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 69.53 et -1.50% après les opérations sur titres.

Range quotidien
69.58 69.69
Range Annuel
67.37 70.77
Clôture Précédente
69.53
Ouverture
69.59
Bid
69.67
Ask
69.97
Plus Bas
69.58
Plus Haut
69.69
Volume
151
Changement quotidien
0.20%
Changement Mensuel
1.12%
Changement à 6 Mois
1.40%
Changement Annuel
-1.50%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8