BNDW: Vanguard Total World Bond ETF
Le taux de change de BNDW a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.58 et à un maximum de 69.69.
Suivez la dynamique Vanguard Total World Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BNDW Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BNDW aujourd'hui ?
L'action Vanguard Total World Bond ETF est cotée à 69.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.20%, a clôturé hier à 69.53 et son volume d'échange a atteint 151. Le graphique en temps réel du cours de BNDW présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Total World Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Total World Bond ETF est actuellement valorisé à 69.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNDW.
Comment acheter des actions BNDW ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Total World Bond ETF au cours actuel de 69.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 69.67 ou de 69.97, le 151 et le 0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNDW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BNDW ?
Investir dans Vanguard Total World Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 67.37 - 70.77 et le prix actuel 69.67. Beaucoup comparent 1.12% et 1.40% avant de passer des ordres à 69.67 ou 69.97. Consultez le graphique du cours de BNDW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 70.77. Au cours de 67.37 - 70.77, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 69.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Total World Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (BNDW) sur l'année a été 67.37. Sa comparaison avec 69.67 et 67.37 - 70.77 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNDW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BNDW a-t-elle été divisée ?
Vanguard Total World Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 69.53 et -1.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 69.53
- Ouverture
- 69.59
- Bid
- 69.67
- Ask
- 69.97
- Plus Bas
- 69.58
- Plus Haut
- 69.69
- Volume
- 151
- Changement quotidien
- 0.20%
- Changement Mensuel
- 1.12%
- Changement à 6 Mois
- 1.40%
- Changement Annuel
- -1.50%
