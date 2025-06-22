CotizacionesSecciones
BNDW
BNDW: Vanguard Total World Bond ETF

69.72 USD 0.05 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BNDW de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.69, mientras que el máximo ha alcanzado 69.77.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Total World Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BNDW hoy?

Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) se evalúa hoy en 69.72. El instrumento se negocia dentro de 0.07%; el cierre de ayer ha sido 69.67 y el volumen comercial ha alcanzado 96. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BNDW en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Total World Bond ETF?

Vanguard Total World Bond ETF se evalúa actualmente en 69.72. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.43% y USD. Monitoree los movimientos de BNDW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BNDW?

Puede comprar acciones de Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) al precio actual de 69.72. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 69.72 o 70.02, mientras que 96 y 0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BNDW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BNDW?

Invertir en Vanguard Total World Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 67.37 - 70.77 y el precio actual 69.72. Muchos comparan 1.19% y 1.47% antes de colocar órdenes en 69.72 o 70.02. Estudie los cambios diarios de precios de BNDW en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (BNDW) en el último año ha sido 70.77. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 67.37 - 70.77, una comparación con 69.67 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Total World Bond ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (BNDW) para el año ha sido 67.37. La comparación con los actuales 69.72 y 67.37 - 70.77 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BNDW en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BNDW?

En el pasado, Vanguard Total World Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 69.67 y -1.43% después de las acciones corporativas.

Rango diario
69.69 69.77
Rango anual
67.37 70.77
Cierres anteriores
69.67
Open
69.70
Bid
69.72
Ask
70.02
Low
69.69
High
69.77
Volumen
96
Cambio diario
0.07%
Cambio mensual
1.19%
Cambio a 6 meses
1.47%
Cambio anual
-1.43%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8