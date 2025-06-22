BNDW: Vanguard Total World Bond ETF
今日BNDW汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点69.69和高点69.77进行交易。
关注Vanguard Total World Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNDW新闻
- MSD: Not As Well-Positioned As Its Peers And Likely To Continue Underperforming
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- Opinion: Protect your money from the turmoil at the Federal Reserve
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
- JHI CEF: A Reasonable Bond Fund, But Hard To See Any Catalyst For Bonds
- EDF: Strong Recent Performance, But Limited Local Currency Exposure A Weakness
- TEI CEF: Profit From The U.S. Dollar's Decline With This Bond CEF
- EDD: A Unique CEF That Provides A High Yield And Foreign Currency Exposure (NYSE:EDD)
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- PFN: Long-Dated Debt And Floating-Rate Exposure Could Prove Problematic
- HNW CEF: Good Junk Bond Fund, But Wait For Pullback Before Buying Shares
- NFJ: Cheap Relative To Peers, But Now Is Not The Best Time To Buy (NYSE:NFJ)
- DBL: Currently Trading At A Rare Discount, But Not The Greatest History (NYSE:DBL)
- DHY CEF: Not A Bad Junk Bond Fund, But The Price Could Be Better
- FFC: There Is No Compelling Reason To Buy This Fund Over Other Preferred CEFs
- DSL: This Popular Bond Fund Is Destroying Purchasing Power (NYSE:DSL)
- GHY: One Of The Better Bond CEFs, But Too Expensive Right Now (NYSE:GHY)
- EAD: Good Recent Performance, But Hard To Justify The Current Price
- PFL: Distribution Is Fully Covered, But Hard To Justify The Premium (NYSE:PFL)
- IGA: Strong Performance From Foreign Exposure And Fully-Covered Distribution
- OPP: Don't Trust The Distribution As It Is Not Sustainable
- Opinion: How DOGE, Trump, Musk and the ‘big, beautiful’ tax bill are missing the real federal waste
- AGD: Hard To Recommend This Fund At Its Current Price (NYSE:AGD)
常见问题解答
BNDW股票今天的价格是多少？
Vanguard Total World Bond ETF股票今天的定价为69.72。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为69.67，交易量达到96。BNDW的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Total World Bond ETF股票是否支付股息？
Vanguard Total World Bond ETF目前的价值为69.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.43%和USD。实时查看图表以跟踪BNDW走势。
如何购买BNDW股票？
您可以以69.72的当前价格购买Vanguard Total World Bond ETF股票。订单通常设置在69.72或70.02附近，而96和0.03%显示市场活动。立即关注BNDW的实时图表更新。
如何投资BNDW股票？
投资Vanguard Total World Bond ETF需要考虑年度范围67.37 - 70.77和当前价格69.72。许多人在以69.72或70.02下订单之前，会比较1.19%和。实时查看BNDW价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是70.77。在67.37 - 70.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Total World Bond ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（BNDW）的最低价格为67.37。将其与当前的69.72和67.37 - 70.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNDW股票是什么时候拆分的？
Vanguard Total World Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.67和-1.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 69.67
- 开盘价
- 69.70
- 卖价
- 69.72
- 买价
- 70.02
- 最低价
- 69.69
- 最高价
- 69.77
- 交易量
- 96
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 1.19%
- 6个月变化
- 1.47%
- 年变化
- -1.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8