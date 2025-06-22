KurseKategorien
BNDW: Vanguard Total World Bond ETF

69.67 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BNDW hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.66 bis zu einem Hoch von 69.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Total World Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BNDW heute?

Die Aktie von Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) notiert heute bei 69.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 69.67 und das Handelsvolumen erreichte 132. Das Live-Chart von BNDW zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BNDW Dividenden?

Vanguard Total World Bond ETF wird derzeit mit 69.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BNDW zu verfolgen.

Wie kaufe ich BNDW-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) zum aktuellen Kurs von 69.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 69.67 oder 69.97 platziert, während 132 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BNDW auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BNDW-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard Total World Bond ETF müssen die jährliche Spanne 67.37 - 70.77 und der aktuelle Kurs 69.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.12% und 1.40%, bevor sie Orders zu 69.67 oder 69.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BNDW.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (BNDW) im vergangenen Jahr lag bei 70.77. Innerhalb von 67.37 - 70.77 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 69.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Total World Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (BNDW) im Laufe des Jahres betrug 67.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 69.67 und der Spanne 67.37 - 70.77 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BNDW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BNDW statt?

Vanguard Total World Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 69.67 und -1.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
69.66 69.77
Jahresspanne
67.37 70.77
Vorheriger Schlusskurs
69.67
Eröffnung
69.70
Bid
69.67
Ask
69.97
Tief
69.66
Hoch
69.77
Volumen
132
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
1.12%
6-Monatsänderung
1.40%
Jahresänderung
-1.50%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8