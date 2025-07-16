- Visão do mercado
BMAY: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
A taxa do BMAY para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.76 e o mais alto foi 43.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BMAY hoje?
Hoje Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) está avaliado em 43.77. O instrumento é negociado dentro de -0.02%, o fechamento de ontem foi 43.78, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BMAY em tempo real.
As ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May pagam dividendos?
Atualmente Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May está avaliado em 43.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.52% e USD. Monitore os movimentos de BMAY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BMAY?
Você pode comprar ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) pelo preço atual 43.77. Ordens geralmente são executadas perto de 43.77 ou 44.07, enquanto 4 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BMAY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BMAY?
Investir em Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May envolve considerar a faixa anual 35.86 - 43.83 e o preço atual 43.77. Muitos comparam 1.48% e 10.39% antes de enviar ordens em 43.77 ou 44.07. Estude as mudanças diárias de preço de BMAY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
O maior preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) no último ano foi 43.83. As ações oscilaram bastante dentro de 35.86 - 43.83, e a comparação com 43.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
O menor preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) no ano foi 35.86. A comparação com o preço atual 43.77 e 35.86 - 43.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BMAY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BMAY?
No passado Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 43.78 e 11.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 43.78
- Open
- 43.76
- Bid
- 43.77
- Ask
- 44.07
- Low
- 43.76
- High
- 43.78
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.02%
- Mudança mensal
- 1.48%
- Mudança de 6 meses
- 10.39%
- Mudança anual
- 11.52%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8