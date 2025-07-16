- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BMAY: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
Il tasso di cambio BMAY ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.75 e ad un massimo di 43.83.
Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMAY News
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Bubble Term
- The Eternal Debate Over Valuations
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BMAY oggi?
Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May sono prezzate a 43.78. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 43.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 36. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BMAY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May pagano dividendi?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May è attualmente valutato a 43.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.54% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BMAY.
Come acquistare azioni BMAY?
Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May al prezzo attuale di 43.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.78 o 44.08, mentre 36 e 0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BMAY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BMAY?
Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May implica considerare l'intervallo annuale 35.86 - 43.83 e il prezzo attuale 43.78. Molti confrontano 1.51% e 10.42% prima di effettuare ordini su 43.78 o 44.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BMAY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May nell'ultimo anno è stato 43.83. All'interno di 35.86 - 43.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) nel corso dell'anno è stato 35.86. Confrontandolo con gli attuali 43.78 e 35.86 - 43.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BMAY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BMAY?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.71 e 11.54%.
- Chiusura Precedente
- 43.71
- Apertura
- 43.77
- Bid
- 43.78
- Ask
- 44.08
- Minimo
- 43.75
- Massimo
- 43.83
- Volume
- 36
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- 1.51%
- Variazione Semestrale
- 10.42%
- Variazione Annuale
- 11.54%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8