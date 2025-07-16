QuotazioniSezioni
Valute / BMAY
Tornare a Azioni

BMAY: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

43.78 USD 0.07 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMAY ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.75 e ad un massimo di 43.83.

Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BMAY News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BMAY oggi?

Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May sono prezzate a 43.78. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 43.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 36. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BMAY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May pagano dividendi?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May è attualmente valutato a 43.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.54% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BMAY.

Come acquistare azioni BMAY?

Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May al prezzo attuale di 43.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.78 o 44.08, mentre 36 e 0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BMAY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BMAY?

Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May implica considerare l'intervallo annuale 35.86 - 43.83 e il prezzo attuale 43.78. Molti confrontano 1.51% e 10.42% prima di effettuare ordini su 43.78 o 44.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BMAY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?

Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May nell'ultimo anno è stato 43.83. All'interno di 35.86 - 43.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?

Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) nel corso dell'anno è stato 35.86. Confrontandolo con gli attuali 43.78 e 35.86 - 43.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BMAY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BMAY?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.71 e 11.54%.

Intervallo Giornaliero
43.75 43.83
Intervallo Annuale
35.86 43.83
Chiusura Precedente
43.71
Apertura
43.77
Bid
43.78
Ask
44.08
Minimo
43.75
Massimo
43.83
Volume
36
Variazione giornaliera
0.16%
Variazione Mensile
1.51%
Variazione Semestrale
10.42%
Variazione Annuale
11.54%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8