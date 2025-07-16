クォートセクション
通貨 / BMAY
BMAY: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

43.78 USD 0.07 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BMAYの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり43.75の安値と43.83の高値で取引されました。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mayダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BMAY株の現在の価格は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mayの株価は本日43.78です。0.16%内で取引され、前日の終値は43.71、取引量は36に達しました。BMAYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mayの株は配当を出しますか？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mayの現在の価格は43.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.54%やUSDにも注目します。BMAYの動きはライブチャートで確認できます。

BMAY株を買う方法は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mayの株は現在43.78で購入可能です。注文は通常43.78または44.08付近で行われ、36や0.02%が市場の動きを示します。BMAYの最新情報はライブチャートで確認できます。

BMAY株に投資する方法は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mayへの投資では、年間の値幅35.86 - 43.83と現在の43.78を考慮します。注文は多くの場合43.78や44.08で行われる前に、1.51%や10.42%と比較されます。BMAYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mayの株の最高値は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mayの過去1年の最高値は43.83でした。35.86 - 43.83内で株価は大きく変動し、43.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mayのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mayの株の最低値は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May(BMAY)の年間最安値は35.86でした。現在の43.78や35.86 - 43.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BMAYの動きはライブチャートで確認できます。

BMAYの株式分割はいつ行われましたか？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Mayは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.71、11.54%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
43.75 43.83
1年のレンジ
35.86 43.83
以前の終値
43.71
始値
43.77
買値
43.78
買値
44.08
安値
43.75
高値
43.83
出来高
36
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
1.51%
6ヶ月の変化
10.42%
1年の変化
11.54%
