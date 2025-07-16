КотировкиРазделы
Валюты / BMAY
Назад в Рынок акций США

BMAY: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

43.78 USD 0.07 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BMAY за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.75, а максимальная — 43.83.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BMAY

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BMAY сегодня?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) сегодня оценивается на уровне 43.78. Инструмент торгуется в пределах 0.16%, вчерашнее закрытие составило 43.71, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 43.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.54% и USD. Отслеживайте движения BMAY на графике в реальном времени.

Как купить акции BMAY?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) по текущей цене 43.78. Ордера обычно размещаются около 43.78 или 44.08, тогда как 36 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BMAY?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 35.86 - 43.83 и текущей цены 43.78. Многие сравнивают 1.51% и 10.42% перед размещением ордеров на 43.78 или 44.08. Изучайте ежедневные изменения цены BMAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) за последний год составила 43.83. Акции заметно колебались в пределах 35.86 - 43.83, сравнение с 43.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) за год составила 35.86. Сравнение с текущими 43.78 и 35.86 - 43.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BMAY?

В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.71 и 11.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.75 43.83
Годовой диапазон
35.86 43.83
Предыдущее закрытие
43.71
Open
43.77
Bid
43.78
Ask
44.08
Low
43.75
High
43.83
Объем
36
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
1.51%
6-месячное изменение
10.42%
Годовое изменение
11.54%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8