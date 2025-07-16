- Обзор рынка
BMAY: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
Курс BMAY за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.75, а максимальная — 43.83.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BMAY сегодня?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) сегодня оценивается на уровне 43.78. Инструмент торгуется в пределах 0.16%, вчерашнее закрытие составило 43.71, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BMAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 43.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.54% и USD. Отслеживайте движения BMAY на графике в реальном времени.
Как купить акции BMAY?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) по текущей цене 43.78. Ордера обычно размещаются около 43.78 или 44.08, тогда как 36 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BMAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BMAY?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 35.86 - 43.83 и текущей цены 43.78. Многие сравнивают 1.51% и 10.42% перед размещением ордеров на 43.78 или 44.08. Изучайте ежедневные изменения цены BMAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) за последний год составила 43.83. Акции заметно колебались в пределах 35.86 - 43.83, сравнение с 43.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) за год составила 35.86. Сравнение с текущими 43.78 и 35.86 - 43.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BMAY?
В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.71 и 11.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.71
- Open
- 43.77
- Bid
- 43.78
- Ask
- 44.08
- Low
- 43.75
- High
- 43.83
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- 10.42%
- Годовое изменение
- 11.54%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8