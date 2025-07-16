BMAY: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
今日BMAY汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点43.75和高点43.83进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BMAY新闻
常见问题解答
BMAY股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May股票今天的定价为43.78。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为43.71，交易量达到36。BMAY的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May目前的价值为43.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.54%和USD。实时查看图表以跟踪BMAY走势。
如何购买BMAY股票？
您可以以43.78的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May股票。订单通常设置在43.78或44.08附近，而36和0.02%显示市场活动。立即关注BMAY的实时图表更新。
如何投资BMAY股票？
投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May需要考虑年度范围35.86 - 43.83和当前价格43.78。许多人在以43.78或44.08下订单之前，会比较1.51%和。实时查看BMAY价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May的最高价格是43.83。在35.86 - 43.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May的绩效。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May（BMAY）的最低价格为35.86。将其与当前的43.78和35.86 - 43.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BMAY股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.71和11.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.71
- 开盘价
- 43.77
- 卖价
- 43.78
- 买价
- 44.08
- 最低价
- 43.75
- 最高价
- 43.83
- 交易量
- 36
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 1.51%
- 6个月变化
- 10.42%
- 年变化
- 11.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8