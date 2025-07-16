报价部分
货币 / BMAY
BMAY: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

43.78 USD 0.07 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BMAY汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点43.75和高点43.83进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BMAY新闻

常见问题解答

BMAY股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May股票今天的定价为43.78。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为43.71，交易量达到36。BMAY的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May目前的价值为43.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.54%和USD。实时查看图表以跟踪BMAY走势。

如何购买BMAY股票？

您可以以43.78的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May股票。订单通常设置在43.78或44.08附近，而36和0.02%显示市场活动。立即关注BMAY的实时图表更新。

如何投资BMAY股票？

投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May需要考虑年度范围35.86 - 43.83和当前价格43.78。许多人在以43.78或44.08下订单之前，会比较1.51%和。实时查看BMAY价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May的最高价格是43.83。在35.86 - 43.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May的绩效。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May（BMAY）的最低价格为35.86。将其与当前的43.78和35.86 - 43.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BMAY股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.71和11.54%中可见。

日范围
43.75 43.83
年范围
35.86 43.83
前一天收盘价
43.71
开盘价
43.77
卖价
43.78
买价
44.08
最低价
43.75
最高价
43.83
交易量
36
日变化
0.16%
月变化
1.51%
6个月变化
10.42%
年变化
11.54%
