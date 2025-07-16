- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BMAY: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
El tipo de cambio de BMAY de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.75, mientras que el máximo ha alcanzado 43.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMAY News
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Bubble Term
- The Eternal Debate Over Valuations
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BMAY hoy?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) se evalúa hoy en 43.78. El instrumento se negocia dentro de 0.16%; el cierre de ayer ha sido 43.71 y el volumen comercial ha alcanzado 36. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BMAY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May se evalúa actualmente en 43.78. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.54% y USD. Monitoree los movimientos de BMAY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BMAY?
Puede comprar acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) al precio actual de 43.78. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 43.78 o 44.08, mientras que 36 y 0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BMAY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BMAY?
Invertir en Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May implica tener en cuenta el rango anual 35.86 - 43.83 y el precio actual 43.78. Muchos comparan 1.51% y 10.42% antes de colocar órdenes en 43.78 o 44.08. Estudie los cambios diarios de precios de BMAY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
El precio más alto de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) en el último año ha sido 43.83. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.86 - 43.83, una comparación con 43.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
El precio más bajo de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) para el año ha sido 35.86. La comparación con los actuales 43.78 y 35.86 - 43.83 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BMAY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BMAY?
En el pasado, Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 43.71 y 11.54% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 43.71
- Open
- 43.77
- Bid
- 43.78
- Ask
- 44.08
- Low
- 43.75
- High
- 43.83
- Volumen
- 36
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- 1.51%
- Cambio a 6 meses
- 10.42%
- Cambio anual
- 11.54%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8