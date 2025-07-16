CotationsSections
Devises / BMAY
BMAY: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

43.78 USD 0.07 (0.16%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BMAY a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.75 et à un maximum de 43.83.

Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BMAY aujourd'hui ?

L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May est cotée à 43.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.16%, a clôturé hier à 43.71 et son volume d'échange a atteint 36. Le graphique en temps réel du cours de BMAY présente ces mises à jour.

L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May verse-t-elle des dividendes ?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May est actuellement valorisé à 43.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.54% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BMAY.

Comment acheter des actions BMAY ?

Vous pouvez acheter des actions Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May au cours actuel de 43.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 43.78 ou de 44.08, le 36 et le 0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BMAY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BMAY ?

Investir dans Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.86 - 43.83 et le prix actuel 43.78. Beaucoup comparent 1.51% et 10.42% avant de passer des ordres à 43.78 ou 44.08. Consultez le graphique du cours de BMAY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May ?

Le cours le plus élevé de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May l'année dernière était 43.83. Au cours de 35.86 - 43.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May ?

Le cours le plus bas de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) sur l'année a été 35.86. Sa comparaison avec 43.78 et 35.86 - 43.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BMAY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BMAY a-t-elle été divisée ?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.71 et 11.54% après les opérations sur titres.

Range quotidien
43.75 43.83
Range Annuel
35.86 43.83
Clôture Précédente
43.71
Ouverture
43.77
Bid
43.78
Ask
44.08
Plus Bas
43.75
Plus Haut
43.83
Volume
36
Changement quotidien
0.16%
Changement Mensuel
1.51%
Changement à 6 Mois
10.42%
Changement Annuel
11.54%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8