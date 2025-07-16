- Übersicht
BMAY: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
Der Wechselkurs von BMAY hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.76 bis zu einem Hoch von 43.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BMAY heute?
Die Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) notiert heute bei 43.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.78 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von BMAY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BMAY Dividenden?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May wird derzeit mit 43.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BMAY zu verfolgen.
Wie kaufe ich BMAY-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) zum aktuellen Kurs von 43.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 43.77 oder 44.07 platziert, während 4 und 0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BMAY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BMAY-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May müssen die jährliche Spanne 35.86 - 43.83 und der aktuelle Kurs 43.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.48% und 10.39%, bevor sie Orders zu 43.77 oder 44.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BMAY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
Der höchste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) im vergangenen Jahr lag bei 43.83. Innerhalb von 35.86 - 43.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May?
Der niedrigste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) im Laufe des Jahres betrug 35.86. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 43.77 und der Spanne 35.86 - 43.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BMAY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BMAY statt?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.78 und 11.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.78
- Eröffnung
- 43.76
- Bid
- 43.77
- Ask
- 44.07
- Tief
- 43.76
- Hoch
- 43.78
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 1.48%
- 6-Monatsänderung
- 10.39%
- Jahresänderung
- 11.52%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8