BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

27.96 USD 0.24 (0.87%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BLCN para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.39 e o mais alto foi 28.08.

Veja a dinâmica do par de moedas Siren Nasdaq NexGen Economy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

BLCN Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BLCN hoje?

Hoje Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) está avaliado em 27.96. O instrumento é negociado dentro de 0.87%, o fechamento de ontem foi 27.72, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BLCN em tempo real.

As ações de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF pagam dividendos?

Atualmente Siren Nasdaq NexGen Economy ETF está avaliado em 27.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.97% e USD. Monitore os movimentos de BLCN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BLCN?

Você pode comprar ações de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) pelo preço atual 27.96. Ordens geralmente são executadas perto de 27.96 ou 28.26, enquanto 29 e 1.82% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BLCN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BLCN?

Investir em Siren Nasdaq NexGen Economy ETF envolve considerar a faixa anual 16.24 - 30.66 e o preço atual 27.96. Muitos comparam 17.88% e 46.69% antes de enviar ordens em 27.96 ou 28.26. Estude as mudanças diárias de preço de BLCN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?

O maior preço de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) no último ano foi 30.66. As ações oscilaram bastante dentro de 16.24 - 30.66, e a comparação com 27.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?

O menor preço de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) no ano foi 16.24. A comparação com o preço atual 27.96 e 16.24 - 30.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BLCN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BLCN?

No passado Siren Nasdaq NexGen Economy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.72 e 11.97% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.39 28.08
Faixa anual
16.24 30.66
Fechamento anterior
27.72
Open
27.46
Bid
27.96
Ask
28.26
Low
26.39
High
28.08
Volume
29
Mudança diária
0.87%
Mudança mensal
17.88%
Mudança de 6 meses
46.69%
Mudança anual
11.97%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8