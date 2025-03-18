- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
A taxa do BLCN para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.39 e o mais alto foi 28.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Siren Nasdaq NexGen Economy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLCN Notícias
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- GENIUS Act, Stablecoins, Web3 And Investing In The Intelligence Economy
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
- Dialing Down Reciprocal Duties On Phones, Computers, Later Increases A Risk
- Trump's Great American Reset: China, Tariffs, And What Could Go Wrong
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Tariffs, Tension, And Turbulence: Global Markets React To Trump’s Trade Shock
- A Clawback To Flat
- Is There Hope For The Market?
- Long-Term S&P 500 Earnings Trends Along With Market Returns
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BLCN hoje?
Hoje Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) está avaliado em 27.96. O instrumento é negociado dentro de 0.87%, o fechamento de ontem foi 27.72, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BLCN em tempo real.
As ações de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF pagam dividendos?
Atualmente Siren Nasdaq NexGen Economy ETF está avaliado em 27.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.97% e USD. Monitore os movimentos de BLCN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BLCN?
Você pode comprar ações de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) pelo preço atual 27.96. Ordens geralmente são executadas perto de 27.96 ou 28.26, enquanto 29 e 1.82% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BLCN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BLCN?
Investir em Siren Nasdaq NexGen Economy ETF envolve considerar a faixa anual 16.24 - 30.66 e o preço atual 27.96. Muitos comparam 17.88% e 46.69% antes de enviar ordens em 27.96 ou 28.26. Estude as mudanças diárias de preço de BLCN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
O maior preço de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) no último ano foi 30.66. As ações oscilaram bastante dentro de 16.24 - 30.66, e a comparação com 27.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
O menor preço de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) no ano foi 16.24. A comparação com o preço atual 27.96 e 16.24 - 30.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BLCN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BLCN?
No passado Siren Nasdaq NexGen Economy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.72 e 11.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.72
- Open
- 27.46
- Bid
- 27.96
- Ask
- 28.26
- Low
- 26.39
- High
- 28.08
- Volume
- 29
- Mudança diária
- 0.87%
- Mudança mensal
- 17.88%
- Mudança de 6 meses
- 46.69%
- Mudança anual
- 11.97%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8