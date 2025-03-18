- Panorámica
BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
El tipo de cambio de BLCN de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.39, mientras que el máximo ha alcanzado 28.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Siren Nasdaq NexGen Economy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BLCN News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BLCN hoy?
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) se evalúa hoy en 27.83. El instrumento se negocia dentro de 0.40%; el cierre de ayer ha sido 27.72 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BLCN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF se evalúa actualmente en 27.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.45% y USD. Monitoree los movimientos de BLCN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BLCN?
Puede comprar acciones de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) al precio actual de 27.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.83 o 28.13, mientras que 19 y 1.35% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BLCN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BLCN?
Invertir en Siren Nasdaq NexGen Economy ETF implica tener en cuenta el rango anual 16.24 - 30.66 y el precio actual 27.83. Muchos comparan 17.33% y 46.01% antes de colocar órdenes en 27.83 o 28.13. Estudie los cambios diarios de precios de BLCN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
El precio más alto de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) en el último año ha sido 30.66. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.24 - 30.66, una comparación con 27.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
El precio más bajo de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) para el año ha sido 16.24. La comparación con los actuales 27.83 y 16.24 - 30.66 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BLCN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BLCN?
En el pasado, Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.72 y 11.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.72
- Open
- 27.46
- Bid
- 27.83
- Ask
- 28.13
- Low
- 26.39
- High
- 28.08
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 17.33%
- Cambio a 6 meses
- 46.01%
- Cambio anual
- 11.45%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8