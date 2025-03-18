CotationsSections
Devises / BLCN
BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

27.72 USD 0.42 (1.54%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BLCN a changé de 1.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.97 et à un maximum de 27.86.

Suivez la dynamique Siren Nasdaq NexGen Economy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BLCN aujourd'hui ?

L'action Siren Nasdaq NexGen Economy ETF est cotée à 27.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.54%, a clôturé hier à 27.30 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de BLCN présente ces mises à jour.

L'action Siren Nasdaq NexGen Economy ETF verse-t-elle des dividendes ?

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF est actuellement valorisé à 27.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BLCN.

Comment acheter des actions BLCN ?

Vous pouvez acheter des actions Siren Nasdaq NexGen Economy ETF au cours actuel de 27.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.72 ou de 28.02, le 17 et le 0.80% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BLCN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BLCN ?

Investir dans Siren Nasdaq NexGen Economy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.24 - 30.66 et le prix actuel 27.72. Beaucoup comparent 16.86% et 45.44% avant de passer des ordres à 27.72 ou 28.02. Consultez le graphique du cours de BLCN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ?

Le cours le plus élevé de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF l'année dernière était 30.66. Au cours de 16.24 - 30.66, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ?

Le cours le plus bas de Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) sur l'année a été 16.24. Sa comparaison avec 27.72 et 16.24 - 30.66 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BLCN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BLCN a-t-elle été divisée ?

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.30 et 11.01% après les opérations sur titres.

Range quotidien
25.97 27.86
Range Annuel
16.24 30.66
Clôture Précédente
27.30
Ouverture
27.50
Bid
27.72
Ask
28.02
Plus Bas
25.97
Plus Haut
27.86
Volume
17
Changement quotidien
1.54%
Changement Mensuel
16.86%
Changement à 6 Mois
45.44%
Changement Annuel
11.01%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8