BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
Курс BLCN за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.46, а максимальная — 28.08.
Следите за динамикой Siren Nasdaq NexGen Economy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BLCN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLCN сегодня?
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) сегодня оценивается на уровне 28.08. Инструмент торгуется в пределах 1.30%, вчерашнее закрытие составило 27.72, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLCN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF в настоящее время оценивается в 28.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.45% и USD. Отслеживайте движения BLCN на графике в реальном времени.
Как купить акции BLCN?
Вы можете купить акции Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) по текущей цене 28.08. Ордера обычно размещаются около 28.08 или 28.38, тогда как 3 и 2.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLCN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLCN?
Инвестирование в Siren Nasdaq NexGen Economy ETF предполагает учет годового диапазона 16.24 - 30.66 и текущей цены 28.08. Многие сравнивают 18.38% и 47.32% перед размещением ордеров на 28.08 или 28.38. Изучайте ежедневные изменения цены BLCN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Самая высокая цена Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) за последний год составила 30.66. Акции заметно колебались в пределах 16.24 - 30.66, сравнение с 27.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Siren Nasdaq NexGen Economy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Самая низкая цена Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) за год составила 16.24. Сравнение с текущими 28.08 и 16.24 - 30.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLCN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLCN?
В прошлом Siren Nasdaq NexGen Economy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.72 и 12.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.72
- Open
- 27.46
- Bid
- 28.08
- Ask
- 28.38
- Low
- 27.46
- High
- 28.08
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- 18.38%
- 6-месячное изменение
- 47.32%
- Годовое изменение
- 12.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8