КотировкиРазделы
Валюты / BLCN
Назад в Рынок акций США

BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

28.08 USD 0.36 (1.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BLCN за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.46, а максимальная — 28.08.

Следите за динамикой Siren Nasdaq NexGen Economy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BLCN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLCN сегодня?

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) сегодня оценивается на уровне 28.08. Инструмент торгуется в пределах 1.30%, вчерашнее закрытие составило 27.72, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLCN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF в настоящее время оценивается в 28.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.45% и USD. Отслеживайте движения BLCN на графике в реальном времени.

Как купить акции BLCN?

Вы можете купить акции Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) по текущей цене 28.08. Ордера обычно размещаются около 28.08 или 28.38, тогда как 3 и 2.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLCN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLCN?

Инвестирование в Siren Nasdaq NexGen Economy ETF предполагает учет годового диапазона 16.24 - 30.66 и текущей цены 28.08. Многие сравнивают 18.38% и 47.32% перед размещением ордеров на 28.08 или 28.38. Изучайте ежедневные изменения цены BLCN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?

Самая высокая цена Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) за последний год составила 30.66. Акции заметно колебались в пределах 16.24 - 30.66, сравнение с 27.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Siren Nasdaq NexGen Economy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?

Самая низкая цена Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) за год составила 16.24. Сравнение с текущими 28.08 и 16.24 - 30.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLCN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLCN?

В прошлом Siren Nasdaq NexGen Economy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.72 и 12.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.46 28.08
Годовой диапазон
16.24 30.66
Предыдущее закрытие
27.72
Open
27.46
Bid
28.08
Ask
28.38
Low
27.46
High
28.08
Объем
3
Дневное изменение
1.30%
Месячное изменение
18.38%
6-месячное изменение
47.32%
Годовое изменение
12.45%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8