BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

27.96 USD 0.24 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BLCN hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.39 bis zu einem Hoch von 28.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Siren Nasdaq NexGen Economy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BLCN heute?

Die Aktie von Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) notiert heute bei 27.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.87% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.72 und das Handelsvolumen erreichte 29. Das Live-Chart von BLCN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BLCN Dividenden?

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF wird derzeit mit 27.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BLCN zu verfolgen.

Wie kaufe ich BLCN-Aktien?

Sie können Aktien von Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) zum aktuellen Kurs von 27.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.96 oder 28.26 platziert, während 29 und 1.82% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BLCN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BLCN-Aktien?

Bei einer Investition in Siren Nasdaq NexGen Economy ETF müssen die jährliche Spanne 16.24 - 30.66 und der aktuelle Kurs 27.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 17.88% und 46.69%, bevor sie Orders zu 27.96 oder 28.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BLCN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?

Der höchste Kurs von Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) im vergangenen Jahr lag bei 30.66. Innerhalb von 16.24 - 30.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Siren Nasdaq NexGen Economy ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?

Der niedrigste Kurs von Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) im Laufe des Jahres betrug 16.24. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.96 und der Spanne 16.24 - 30.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BLCN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BLCN statt?

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.72 und 11.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.39 28.08
Jahresspanne
16.24 30.66
Vorheriger Schlusskurs
27.72
Eröffnung
27.46
Bid
27.96
Ask
28.26
Tief
26.39
Hoch
28.08
Volumen
29
Tagesänderung
0.87%
Monatsänderung
17.88%
6-Monatsänderung
46.69%
Jahresänderung
11.97%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8