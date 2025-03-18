QuotazioniSezioni
BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

28.08 USD 0.36 (1.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLCN ha avuto una variazione del 1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.46 e ad un massimo di 28.08.

Segui le dinamiche di Siren Nasdaq NexGen Economy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BLCN oggi?

Oggi le azioni Siren Nasdaq NexGen Economy ETF sono prezzate a 28.08. Viene scambiato all'interno di 1.30%, la chiusura di ieri è stata 27.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BLCN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Siren Nasdaq NexGen Economy ETF pagano dividendi?

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF è attualmente valutato a 28.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BLCN.

Come acquistare azioni BLCN?

Puoi acquistare azioni Siren Nasdaq NexGen Economy ETF al prezzo attuale di 28.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.08 o 28.38, mentre 3 e 2.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BLCN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BLCN?

Investire in Siren Nasdaq NexGen Economy ETF implica considerare l'intervallo annuale 16.24 - 30.66 e il prezzo attuale 28.08. Molti confrontano 18.38% e 47.32% prima di effettuare ordini su 28.08 o 28.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BLCN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?

Il prezzo massimo di Siren Nasdaq NexGen Economy ETF nell'ultimo anno è stato 30.66. All'interno di 16.24 - 30.66, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Siren Nasdaq NexGen Economy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?

Il prezzo più basso di Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) nel corso dell'anno è stato 16.24. Confrontandolo con gli attuali 28.08 e 16.24 - 30.66 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BLCN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BLCN?

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.72 e 12.45%.

Intervallo Giornaliero
27.46 28.08
Intervallo Annuale
16.24 30.66
Chiusura Precedente
27.72
Apertura
27.46
Bid
28.08
Ask
28.38
Minimo
27.46
Massimo
28.08
Volume
3
Variazione giornaliera
1.30%
Variazione Mensile
18.38%
Variazione Semestrale
47.32%
Variazione Annuale
12.45%
