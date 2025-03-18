BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
今日BLCN汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点26.39和高点28.08进行交易。
关注Siren Nasdaq NexGen Economy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BLCN股票今天的价格是多少？
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF股票今天的定价为27.83。它在0.40%范围内交易，昨天的收盘价为27.72，交易量达到19。BLCN的实时价格图表显示了这些更新。
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF股票是否支付股息？
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF目前的价值为27.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.45%和USD。实时查看图表以跟踪BLCN走势。
如何购买BLCN股票？
您可以以27.83的当前价格购买Siren Nasdaq NexGen Economy ETF股票。订单通常设置在27.83或28.13附近，而19和1.35%显示市场活动。立即关注BLCN的实时图表更新。
如何投资BLCN股票？
投资Siren Nasdaq NexGen Economy ETF需要考虑年度范围16.24 - 30.66和当前价格27.83。许多人在以27.83或28.13下订单之前，会比较17.33%和。实时查看BLCN价格图表，了解每日变化。
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Siren Nasdaq NexGen Economy ETF的最高价格是30.66。在16.24 - 30.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Siren Nasdaq NexGen Economy ETF的绩效。
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF股票的最低价格是多少？
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF（BLCN）的最低价格为16.24。将其与当前的27.83和16.24 - 30.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLCN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLCN股票是什么时候拆分的？
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.72和11.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.72
- 开盘价
- 27.46
- 卖价
- 27.83
- 买价
- 28.13
- 最低价
- 26.39
- 最高价
- 28.08
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- 17.33%
- 6个月变化
- 46.01%
- 年变化
- 11.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8