BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

27.83 USD 0.11 (0.40%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BLCN汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点26.39和高点28.08进行交易。

关注Siren Nasdaq NexGen Economy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BLCN股票今天的价格是多少？

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF股票今天的定价为27.83。它在0.40%范围内交易，昨天的收盘价为27.72，交易量达到19。BLCN的实时价格图表显示了这些更新。

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF股票是否支付股息？

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF目前的价值为27.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.45%和USD。实时查看图表以跟踪BLCN走势。

如何购买BLCN股票？

您可以以27.83的当前价格购买Siren Nasdaq NexGen Economy ETF股票。订单通常设置在27.83或28.13附近，而19和1.35%显示市场活动。立即关注BLCN的实时图表更新。

如何投资BLCN股票？

投资Siren Nasdaq NexGen Economy ETF需要考虑年度范围16.24 - 30.66和当前价格27.83。许多人在以27.83或28.13下订单之前，会比较17.33%和。实时查看BLCN价格图表，了解每日变化。

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Siren Nasdaq NexGen Economy ETF的最高价格是30.66。在16.24 - 30.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Siren Nasdaq NexGen Economy ETF的绩效。

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF股票的最低价格是多少？

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF（BLCN）的最低价格为16.24。将其与当前的27.83和16.24 - 30.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLCN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLCN股票是什么时候拆分的？

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.72和11.45%中可见。

日范围
26.39 28.08
年范围
16.24 30.66
前一天收盘价
27.72
开盘价
27.46
卖价
27.83
买价
28.13
最低价
26.39
最高价
28.08
交易量
19
日变化
0.40%
月变化
17.33%
6个月变化
46.01%
年变化
11.45%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8