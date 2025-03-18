クォートセクション
通貨 / BLCN
BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

27.83 USD 0.11 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BLCNの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり26.39の安値と28.08の高値で取引されました。

Siren Nasdaq NexGen Economy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BLCN株の現在の価格は？

Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの株価は本日27.83です。0.40%内で取引され、前日の終値は27.72、取引量は19に達しました。BLCNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの株は配当を出しますか？

Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの現在の価格は27.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.45%やUSDにも注目します。BLCNの動きはライブチャートで確認できます。

BLCN株を買う方法は？

Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの株は現在27.83で購入可能です。注文は通常27.83または28.13付近で行われ、19や1.35%が市場の動きを示します。BLCNの最新情報はライブチャートで確認できます。

BLCN株に投資する方法は？

Siren Nasdaq NexGen Economy ETFへの投資では、年間の値幅16.24 - 30.66と現在の27.83を考慮します。注文は多くの場合27.83や28.13で行われる前に、17.33%や46.01%と比較されます。BLCNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの株の最高値は？

Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの過去1年の最高値は30.66でした。16.24 - 30.66内で株価は大きく変動し、27.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Siren Nasdaq NexGen Economy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの株の最低値は？

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF(BLCN)の年間最安値は16.24でした。現在の27.83や16.24 - 30.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BLCNの動きはライブチャートで確認できます。

BLCNの株式分割はいつ行われましたか？

Siren Nasdaq NexGen Economy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.72、11.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.39 28.08
1年のレンジ
16.24 30.66
以前の終値
27.72
始値
27.46
買値
27.83
買値
28.13
安値
26.39
高値
28.08
出来高
19
1日の変化
0.40%
1ヶ月の変化
17.33%
6ヶ月の変化
46.01%
1年の変化
11.45%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8