BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
BLCNの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり26.39の安値と28.08の高値で取引されました。
Siren Nasdaq NexGen Economy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLCN News
よくあるご質問
BLCN株の現在の価格は？
Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの株価は本日27.83です。0.40%内で取引され、前日の終値は27.72、取引量は19に達しました。BLCNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの株は配当を出しますか？
Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの現在の価格は27.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.45%やUSDにも注目します。BLCNの動きはライブチャートで確認できます。
BLCN株を買う方法は？
Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの株は現在27.83で購入可能です。注文は通常27.83または28.13付近で行われ、19や1.35%が市場の動きを示します。BLCNの最新情報はライブチャートで確認できます。
BLCN株に投資する方法は？
Siren Nasdaq NexGen Economy ETFへの投資では、年間の値幅16.24 - 30.66と現在の27.83を考慮します。注文は多くの場合27.83や28.13で行われる前に、17.33%や46.01%と比較されます。BLCNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの株の最高値は？
Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの過去1年の最高値は30.66でした。16.24 - 30.66内で株価は大きく変動し、27.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Siren Nasdaq NexGen Economy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Siren Nasdaq NexGen Economy ETFの株の最低値は？
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF(BLCN)の年間最安値は16.24でした。現在の27.83や16.24 - 30.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BLCNの動きはライブチャートで確認できます。
BLCNの株式分割はいつ行われましたか？
Siren Nasdaq NexGen Economy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.72、11.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.72
- 始値
- 27.46
- 買値
- 27.83
- 買値
- 28.13
- 安値
- 26.39
- 高値
- 28.08
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 17.33%
- 6ヶ月の変化
- 46.01%
- 1年の変化
- 11.45%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8