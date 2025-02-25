- Visão do mercado
BIV: Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
A taxa do BIV para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.12 e o mais alto foi 78.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Intermediate-Term Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BIV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BIV hoje?
Hoje Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) está avaliado em 78.17. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 78.10, e o volume de negociação atingiu 1007. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BIV em tempo real.
As ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Intermediate-Term Bond ETF está avaliado em 78.17. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.20% e USD. Monitore os movimentos de BIV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BIV?
Você pode comprar ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) pelo preço atual 78.17. Ordens geralmente são executadas perto de 78.17 ou 78.47, enquanto 1007 e -0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BIV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BIV?
Investir em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF envolve considerar a faixa anual 73.72 - 78.79 e o preço atual 78.17. Muitos comparam 1.19% e 2.26% antes de enviar ordens em 78.17 ou 78.47. Estude as mudanças diárias de preço de BIV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (BIV) no último ano foi 78.79. As ações oscilaram bastante dentro de 73.72 - 78.79, e a comparação com 78.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (BIV) no ano foi 73.72. A comparação com o preço atual 78.17 e 73.72 - 78.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BIV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BIV?
No passado Vanguard Intermediate-Term Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 78.10 e -0.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 78.10
- Open
- 78.18
- Bid
- 78.17
- Ask
- 78.47
- Low
- 78.12
- High
- 78.28
- Volume
- 1.007 K
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 1.19%
- Mudança de 6 meses
- 2.26%
- Mudança anual
- -0.20%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8