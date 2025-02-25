BIV: Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
今日BIV汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点78.00和高点78.14进行交易。
关注Vanguard Intermediate-Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BIV股票今天的价格是多少？
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF股票今天的定价为78.10。它在0.21%范围内交易，昨天的收盘价为77.94，交易量达到1274。BIV的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF股票是否支付股息？
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF目前的价值为78.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.29%和USD。实时查看图表以跟踪BIV走势。
如何购买BIV股票？
您可以以78.10的当前价格购买Vanguard Intermediate-Term Bond ETF股票。订单通常设置在78.10或78.40附近，而1274和0.10%显示市场活动。立即关注BIV的实时图表更新。
如何投资BIV股票？
投资Vanguard Intermediate-Term Bond ETF需要考虑年度范围73.72 - 78.79和当前价格78.10。许多人在以78.10或78.40下订单之前，会比较1.10%和。实时查看BIV价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是78.79。在73.72 - 78.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（BIV）的最低价格为73.72。将其与当前的78.10和73.72 - 78.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BIV股票是什么时候拆分的？
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.94和-0.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 77.94
- 开盘价
- 78.02
- 卖价
- 78.10
- 买价
- 78.40
- 最低价
- 78.00
- 最高价
- 78.14
- 交易量
- 1.274 K
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 1.10%
- 6个月变化
- 2.17%
- 年变化
- -0.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8