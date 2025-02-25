报价部分
BIV: Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

78.10 USD 0.16 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BIV汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点78.00和高点78.14进行交易。

关注Vanguard Intermediate-Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BIV股票今天的价格是多少？

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF股票今天的定价为78.10。它在0.21%范围内交易，昨天的收盘价为77.94，交易量达到1274。BIV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF股票是否支付股息？

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF目前的价值为78.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.29%和USD。实时查看图表以跟踪BIV走势。

如何购买BIV股票？

您可以以78.10的当前价格购买Vanguard Intermediate-Term Bond ETF股票。订单通常设置在78.10或78.40附近，而1274和0.10%显示市场活动。立即关注BIV的实时图表更新。

如何投资BIV股票？

投资Vanguard Intermediate-Term Bond ETF需要考虑年度范围73.72 - 78.79和当前价格78.10。许多人在以78.10或78.40下订单之前，会比较1.10%和。实时查看BIV价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是78.79。在73.72 - 78.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（BIV）的最低价格为73.72。将其与当前的78.10和73.72 - 78.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BIV股票是什么时候拆分的？

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.94和-0.29%中可见。

日范围
78.00 78.14
年范围
73.72 78.79
前一天收盘价
77.94
开盘价
78.02
卖价
78.10
买价
78.40
最低价
78.00
最高价
78.14
交易量
1.274 K
日变化
0.21%
月变化
1.10%
6个月变化
2.17%
年变化
-0.29%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8