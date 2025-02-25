- Panorámica
BIV: Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
El tipo de cambio de BIV de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 78.12, mientras que el máximo ha alcanzado 78.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Intermediate-Term Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BIV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BIV hoy?
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) se evalúa hoy en 78.17. El instrumento se negocia dentro de 0.09%; el cierre de ayer ha sido 78.10 y el volumen comercial ha alcanzado 1007. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BIV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF?
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF se evalúa actualmente en 78.17. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.20% y USD. Monitoree los movimientos de BIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BIV?
Puede comprar acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) al precio actual de 78.17. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 78.17 o 78.47, mientras que 1007 y -0.01% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BIV?
Invertir en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 73.72 - 78.79 y el precio actual 78.17. Muchos comparan 1.19% y 2.26% antes de colocar órdenes en 78.17 o 78.47. Estudie los cambios diarios de precios de BIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (BIV) en el último año ha sido 78.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 73.72 - 78.79, una comparación con 78.10 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (BIV) para el año ha sido 73.72. La comparación con los actuales 78.17 y 73.72 - 78.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BIV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BIV?
En el pasado, Vanguard Intermediate-Term Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 78.10 y -0.20% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 78.10
- Open
- 78.18
- Bid
- 78.17
- Ask
- 78.47
- Low
- 78.12
- High
- 78.28
- Volumen
- 1.007 K
- Cambio diario
- 0.09%
- Cambio mensual
- 1.19%
- Cambio a 6 meses
- 2.26%
- Cambio anual
- -0.20%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8