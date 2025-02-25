- Panoramica
BIV: Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Il tasso di cambio BIV ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.00 e ad un massimo di 78.14.
Segui le dinamiche di Vanguard Intermediate-Term Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BIV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BIV oggi?
Oggi le azioni Vanguard Intermediate-Term Bond ETF sono prezzate a 78.10. Viene scambiato all'interno di 0.21%, la chiusura di ieri è stata 77.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 1274. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BIV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Intermediate-Term Bond ETF pagano dividendi?
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF è attualmente valutato a 78.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BIV.
Come acquistare azioni BIV?
Puoi acquistare azioni Vanguard Intermediate-Term Bond ETF al prezzo attuale di 78.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 78.10 o 78.40, mentre 1274 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BIV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BIV?
Investire in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 73.72 - 78.79 e il prezzo attuale 78.10. Molti confrontano 1.10% e 2.17% prima di effettuare ordini su 78.10 o 78.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BIV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 78.79. All'interno di 73.72 - 78.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 77.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Intermediate-Term Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (BIV) nel corso dell'anno è stato 73.72. Confrontandolo con gli attuali 78.10 e 73.72 - 78.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BIV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BIV?
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 77.94 e -0.29%.
- Chiusura Precedente
- 77.94
- Apertura
- 78.02
- Bid
- 78.10
- Ask
- 78.40
- Minimo
- 78.00
- Massimo
- 78.14
- Volume
- 1.274 K
- Variazione giornaliera
- 0.21%
- Variazione Mensile
- 1.10%
- Variazione Semestrale
- 2.17%
- Variazione Annuale
- -0.29%
