BIV: Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIVの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり78.12の安値と78.28の高値で取引されました。
Vanguard Intermediate-Term Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIV News
よくあるご質問
BIV株の現在の価格は？
Vanguard Intermediate-Term Bond ETFの株価は本日78.17です。0.09%内で取引され、前日の終値は78.10、取引量は1007に達しました。BIVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Intermediate-Term Bond ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Intermediate-Term Bond ETFの現在の価格は78.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.20%やUSDにも注目します。BIVの動きはライブチャートで確認できます。
BIV株を買う方法は？
Vanguard Intermediate-Term Bond ETFの株は現在78.17で購入可能です。注文は通常78.17または78.47付近で行われ、1007や-0.01%が市場の動きを示します。BIVの最新情報はライブチャートで確認できます。
BIV株に投資する方法は？
Vanguard Intermediate-Term Bond ETFへの投資では、年間の値幅73.72 - 78.79と現在の78.17を考慮します。注文は多くの場合78.17や78.47で行われる前に、1.19%や2.26%と比較されます。BIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は78.79でした。73.72 - 78.79内で株価は大きく変動し、78.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Intermediate-Term Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(BIV)の年間最安値は73.72でした。現在の78.17や73.72 - 78.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BIVの動きはライブチャートで確認できます。
BIVの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Intermediate-Term Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、78.10、-0.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 78.10
- 始値
- 78.18
- 買値
- 78.17
- 買値
- 78.47
- 安値
- 78.12
- 高値
- 78.28
- 出来高
- 1.007 K
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- 1.19%
- 6ヶ月の変化
- 2.26%
- 1年の変化
- -0.20%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8