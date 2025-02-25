Vanguard Intermediate-Term Bond ETFの現在の価格は78.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.20%やUSDにも注目します。BIVの動きはライブチャートで確認できます。

Vanguard Intermediate-Term Bond ETFへの投資では、年間の値幅73.72 - 78.79と現在の78.17を考慮します。注文は多くの場合78.17や78.47で行われる前に、1.19%や2.26%と比較されます。BIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの過去1年の最高値は78.79でした。73.72 - 78.79内で株価は大きく変動し、78.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Intermediate-Term Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(BIV)の年間最安値は73.72でした。現在の78.17や73.72 - 78.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BIVの動きはライブチャートで確認できます。