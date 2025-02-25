クォートセクション
通貨 / BIV
株に戻る

BIV: Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

78.17 USD 0.07 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BIVの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり78.12の安値と78.28の高値で取引されました。

Vanguard Intermediate-Term Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIV News

よくあるご質問

BIV株の現在の価格は？

Vanguard Intermediate-Term Bond ETFの株価は本日78.17です。0.09%内で取引され、前日の終値は78.10、取引量は1007に達しました。BIVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Intermediate-Term Bond ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Intermediate-Term Bond ETFの現在の価格は78.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.20%やUSDにも注目します。BIVの動きはライブチャートで確認できます。

BIV株を買う方法は？

Vanguard Intermediate-Term Bond ETFの株は現在78.17で購入可能です。注文は通常78.17または78.47付近で行われ、1007や-0.01%が市場の動きを示します。BIVの最新情報はライブチャートで確認できます。

BIV株に投資する方法は？

Vanguard Intermediate-Term Bond ETFへの投資では、年間の値幅73.72 - 78.79と現在の78.17を考慮します。注文は多くの場合78.17や78.47で行われる前に、1.19%や2.26%と比較されます。BIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は78.79でした。73.72 - 78.79内で株価は大きく変動し、78.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Intermediate-Term Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(BIV)の年間最安値は73.72でした。現在の78.17や73.72 - 78.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BIVの動きはライブチャートで確認できます。

BIVの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Intermediate-Term Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、78.10、-0.20%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
78.12 78.28
1年のレンジ
73.72 78.79
以前の終値
78.10
始値
78.18
買値
78.17
買値
78.47
安値
78.12
高値
78.28
出来高
1.007 K
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
1.19%
6ヶ月の変化
2.26%
1年の変化
-0.20%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8