BIV: Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Курс BIV за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.00, а максимальная — 78.14.
Следите за динамикой Vanguard Intermediate-Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BIV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BIV сегодня?
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) сегодня оценивается на уровне 78.10. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 77.94, а торговый объем достиг 1274. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Intermediate-Term Bond ETF?
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 78.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.29% и USD. Отслеживайте движения BIV на графике в реальном времени.
Как купить акции BIV?
Вы можете купить акции Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) по текущей цене 78.10. Ордера обычно размещаются около 78.10 или 78.40, тогда как 1274 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BIV?
Инвестирование в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 73.72 - 78.79 и текущей цены 78.10. Многие сравнивают 1.10% и 2.17% перед размещением ордеров на 78.10 или 78.40. Изучайте ежедневные изменения цены BIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (BIV) за последний год составила 78.79. Акции заметно колебались в пределах 73.72 - 78.79, сравнение с 77.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Intermediate-Term Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (BIV) за год составила 73.72. Сравнение с текущими 78.10 и 73.72 - 78.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BIV?
В прошлом Vanguard Intermediate-Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.94 и -0.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 77.94
- Open
- 78.02
- Bid
- 78.10
- Ask
- 78.40
- Low
- 78.00
- High
- 78.14
- Объем
- 1.274 K
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 1.10%
- 6-месячное изменение
- 2.17%
- Годовое изменение
- -0.29%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8