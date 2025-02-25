КотировкиРазделы
BIV: Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

78.10 USD 0.16 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BIV за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.00, а максимальная — 78.14.

Следите за динамикой Vanguard Intermediate-Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BIV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BIV сегодня?

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) сегодня оценивается на уровне 78.10. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 77.94, а торговый объем достиг 1274. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Intermediate-Term Bond ETF?

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 78.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.29% и USD. Отслеживайте движения BIV на графике в реальном времени.

Как купить акции BIV?

Вы можете купить акции Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) по текущей цене 78.10. Ордера обычно размещаются около 78.10 или 78.40, тогда как 1274 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BIV?

Инвестирование в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 73.72 - 78.79 и текущей цены 78.10. Многие сравнивают 1.10% и 2.17% перед размещением ордеров на 78.10 или 78.40. Изучайте ежедневные изменения цены BIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (BIV) за последний год составила 78.79. Акции заметно колебались в пределах 73.72 - 78.79, сравнение с 77.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Intermediate-Term Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (BIV) за год составила 73.72. Сравнение с текущими 78.10 и 73.72 - 78.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BIV?

В прошлом Vanguard Intermediate-Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.94 и -0.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
78.00 78.14
Годовой диапазон
73.72 78.79
Предыдущее закрытие
77.94
Open
78.02
Bid
78.10
Ask
78.40
Low
78.00
High
78.14
Объем
1.274 K
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
1.10%
6-месячное изменение
2.17%
Годовое изменение
-0.29%
