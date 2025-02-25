- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BIV: Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Der Wechselkurs von BIV hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.07 bis zu einem Hoch von 78.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Intermediate-Term Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIV News
- BIV: Intermediate Duration With Tailwind (NYSEARCA:BIV)
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- BIV: Portents Of Labor Market Pressure In Early September
- Confidence In A September Fed Cut May Be Overdone
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Watching For Tariff Impacts To Kick In
- BIV: Oil Is A Huge Factor For Trump's Inflation Objectives (NYSEARCA:BIV)
- Our 2025 Mid-Year Update
- Bonds In A Portfolio Making More Sense
- U.S. Trade Policy Uncertainty Cements Grip On Markets
- A Bumpy Ride Upwards For Global Yields
- Weekly Market Pulse: A Commodity Bull Market?
- Anatomy Of A U.S. Treasury Sell-Off
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- The Timeline
- Did You Forget To Allocate?
- Broadening Out Our Pro-Risk View
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BIV heute?
Die Aktie von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) notiert heute bei 78.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.01% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 78.10 und das Handelsvolumen erreichte 1582. Das Live-Chart von BIV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BIV Dividenden?
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF wird derzeit mit 78.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BIV zu verfolgen.
Wie kaufe ich BIV-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) zum aktuellen Kurs von 78.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 78.09 oder 78.39 platziert, während 1582 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BIV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BIV-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF müssen die jährliche Spanne 73.72 - 78.79 und der aktuelle Kurs 78.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.09% und 2.16%, bevor sie Orders zu 78.09 oder 78.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BIV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (BIV) im vergangenen Jahr lag bei 78.79. Innerhalb von 73.72 - 78.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 78.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (BIV) im Laufe des Jahres betrug 73.72. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 78.09 und der Spanne 73.72 - 78.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BIV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BIV statt?
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 78.10 und -0.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.10
- Eröffnung
- 78.18
- Bid
- 78.09
- Ask
- 78.39
- Tief
- 78.07
- Hoch
- 78.28
- Volumen
- 1.582 K
- Tagesänderung
- -0.01%
- Monatsänderung
- 1.09%
- 6-Monatsänderung
- 2.16%
- Jahresänderung
- -0.31%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8