CotationsSections
Devises / BIV
Retour à Actions

BIV: Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

78.10 USD 0.16 (0.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BIV a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.00 et à un maximum de 78.14.

Suivez la dynamique Vanguard Intermediate-Term Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIV Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BIV aujourd'hui ?

L'action Vanguard Intermediate-Term Bond ETF est cotée à 78.10 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 77.94 et son volume d'échange a atteint 1274. Le graphique en temps réel du cours de BIV présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Intermediate-Term Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF est actuellement valorisé à 78.10. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BIV.

Comment acheter des actions BIV ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Intermediate-Term Bond ETF au cours actuel de 78.10. Les ordres sont généralement placés à proximité de 78.10 ou de 78.40, le 1274 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BIV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BIV ?

Investir dans Vanguard Intermediate-Term Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 73.72 - 78.79 et le prix actuel 78.10. Beaucoup comparent 1.10% et 2.17% avant de passer des ordres à 78.10 ou 78.40. Consultez le graphique du cours de BIV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 78.79. Au cours de 73.72 - 78.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 77.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (BIV) sur l'année a été 73.72. Sa comparaison avec 78.10 et 73.72 - 78.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BIV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BIV a-t-elle été divisée ?

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 77.94 et -0.29% après les opérations sur titres.

Range quotidien
78.00 78.14
Range Annuel
73.72 78.79
Clôture Précédente
77.94
Ouverture
78.02
Bid
78.10
Ask
78.40
Plus Bas
78.00
Plus Haut
78.14
Volume
1.274 K
Changement quotidien
0.21%
Changement Mensuel
1.10%
Changement à 6 Mois
2.17%
Changement Annuel
-0.29%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8