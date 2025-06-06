CotaçõesSeções
BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

25.00 USD 0.11 (0.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BITQ para hoje mudou para -0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.81 e o mais alto foi 25.24.

Veja a dinâmica do par de moedas Bitwise Crypto Industry Innovators ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

BITQ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BITQ hoje?

Hoje Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) está avaliado em 25.00. O instrumento é negociado dentro de -0.44%, o fechamento de ontem foi 25.11, e o volume de negociação atingiu 194. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BITQ em tempo real.

As ações de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF pagam dividendos?

Atualmente Bitwise Crypto Industry Innovators ETF está avaliado em 25.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 91.42% e USD. Monitore os movimentos de BITQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BITQ?

Você pode comprar ações de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) pelo preço atual 25.00. Ordens geralmente são executadas perto de 25.00 ou 25.30, enquanto 194 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BITQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BITQ?

Investir em Bitwise Crypto Industry Innovators ETF envolve considerar a faixa anual 10.50 - 25.85 e o preço atual 25.00. Muitos comparam 25.00% e 104.75% antes de enviar ordens em 25.00 ou 25.30. Estude as mudanças diárias de preço de BITQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?

O maior preço de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) no último ano foi 25.85. As ações oscilaram bastante dentro de 10.50 - 25.85, e a comparação com 25.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?

O menor preço de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) no ano foi 10.50. A comparação com o preço atual 25.00 e 10.50 - 25.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BITQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BITQ?

No passado Bitwise Crypto Industry Innovators ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.11 e 91.42% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.81 25.24
Faixa anual
10.50 25.85
Fechamento anterior
25.11
Open
25.05
Bid
25.00
Ask
25.30
Low
24.81
High
25.24
Volume
194
Mudança diária
-0.44%
Mudança mensal
25.00%
Mudança de 6 meses
104.75%
Mudança anual
91.42%
