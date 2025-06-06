КотировкиРазделы
BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

25.11 USD 1.54 (6.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BITQ за сегодня изменился на 6.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.92, а максимальная — 25.14.

Следите за динамикой Bitwise Crypto Industry Innovators ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BITQ сегодня?

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) сегодня оценивается на уровне 25.11. Инструмент торгуется в пределах 6.53%, вчерашнее закрытие составило 23.57, а торговый объем достиг 230. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF в настоящее время оценивается в 25.11.

Как купить акции BITQ?

Вы можете купить акции Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) по текущей цене 25.11.

Как инвестировать в акции BITQ?

Инвестирование в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF предполагает учет годового диапазона 10.50 - 25.85 и текущей цены 25.11.

Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?

Самая высокая цена Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) за последний год составила 25.85. Акции заметно колебались в пределах 10.50 - 25.85, сравнение с 23.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Crypto Industry Innovators ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?

Самая низкая цена Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) за год составила 10.50. Сравнение с текущими 25.11 и 10.50 - 25.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BITQ?

В прошлом Bitwise Crypto Industry Innovators ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.57 и 92.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.92 25.14
Годовой диапазон
10.50 25.85
Предыдущее закрытие
23.57
Open
23.92
Bid
25.11
Ask
25.41
Low
23.92
High
25.14
Объем
230
Дневное изменение
6.53%
Месячное изменение
25.55%
6-месячное изменение
105.65%
Годовое изменение
92.27%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8