BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
Курс BITQ за сегодня изменился на 6.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.92, а максимальная — 25.14.
Следите за динамикой Bitwise Crypto Industry Innovators ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BITQ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BITQ сегодня?
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) сегодня оценивается на уровне 25.11. Инструмент торгуется в пределах 6.53%, вчерашнее закрытие составило 23.57, а торговый объем достиг 230. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF в настоящее время оценивается в 25.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 92.27% и USD. Отслеживайте движения BITQ на графике в реальном времени.
Как купить акции BITQ?
Вы можете купить акции Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) по текущей цене 25.11. Ордера обычно размещаются около 25.11 или 25.41, тогда как 230 и 4.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BITQ?
Инвестирование в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF предполагает учет годового диапазона 10.50 - 25.85 и текущей цены 25.11. Многие сравнивают 25.55% и 105.65% перед размещением ордеров на 25.11 или 25.41. Изучайте ежедневные изменения цены BITQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?
Самая высокая цена Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) за последний год составила 25.85. Акции заметно колебались в пределах 10.50 - 25.85, сравнение с 23.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Crypto Industry Innovators ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?
Самая низкая цена Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) за год составила 10.50. Сравнение с текущими 25.11 и 10.50 - 25.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BITQ?
В прошлом Bitwise Crypto Industry Innovators ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.57 и 92.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.57
- Open
- 23.92
- Bid
- 25.11
- Ask
- 25.41
- Low
- 23.92
- High
- 25.14
- Объем
- 230
- Дневное изменение
- 6.53%
- Месячное изменение
- 25.55%
- 6-месячное изменение
- 105.65%
- Годовое изменение
- 92.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8