- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
El tipo de cambio de BITQ de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.81, mientras que el máximo ha alcanzado 25.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bitwise Crypto Industry Innovators ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BITQ News
- Stablecoins As Inflation Drivers
- Update On The BITQ ETF (NYSEARCA:BITQ)
- Polygon Price Holds As Bulls Defend Crucial Trendline (Cryptocurrency:MATIC-USD)
- Binance Coin Breaks $1,000 Despite A Crypto Pullback (Technical Analysis)
- 5 Reasons Bitcoin Will Climb To $200,000 In The Coming Months (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Bitcoin Extends Advance Near $118k After Fed Rate Cut (undefined:BTC-USD)
- Ethereum Tries To Gather Momentum After The CPI Report (Technical Analysis)
- From Gray Areas To Green Lights: U.S. Digital Assets Enter The Mainstream
- BITQ: Play Crypto Economy, Without Directly Buying Crypto (NYSEARCA:BITQ)
- Dow Jones New All-Time Highs: Market Reactions To Fed Chair Powell's Jackson Hole Speech
- Cryptocurrencies Extend Their Decline From Recent Highs
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- VanEck Crypto Monthly Recap For July 2025
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Profit Taking Continues To Weigh On Cryptocurrencies
- Crypto stocks offer ’a smart play on Bitcoin’, BCA says
- GENIUS Act, Stablecoins, Web3 And Investing In The Intelligence Economy
- Stablecoins Look Here To Stay
- Crypto ETFs: Regulation, Returns And Rise Of Innovation
- Bitcoin Pulls Back, Leaving A Mixed Sentiment In Crypto Markets
- Analysis-US SEC’s guidance is first step toward rules governing crypto ETFs
- VanEck Crypto Monthly Recap For June 2025
- BITQ: Exposure To Bitcoin With An Added Layer Of Risk (NYSEARCA:BITQ)
- Circle’s stock is having another big day. What the blockbuster IPO has meant for other cryptocurrency plays.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BITQ hoy?
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) se evalúa hoy en 24.85. El instrumento se negocia dentro de -1.04%; el cierre de ayer ha sido 25.11 y el volumen comercial ha alcanzado 136. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BITQ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF se evalúa actualmente en 24.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 90.28% y USD. Monitoree los movimientos de BITQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BITQ?
Puede comprar acciones de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) al precio actual de 24.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.85 o 25.15, mientras que 136 y -0.80% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BITQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BITQ?
Invertir en Bitwise Crypto Industry Innovators ETF implica tener en cuenta el rango anual 10.50 - 25.85 y el precio actual 24.85. Muchos comparan 24.25% y 103.52% antes de colocar órdenes en 24.85 o 25.15. Estudie los cambios diarios de precios de BITQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?
El precio más alto de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) en el último año ha sido 25.85. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.50 - 25.85, una comparación con 25.11 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?
El precio más bajo de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) para el año ha sido 10.50. La comparación con los actuales 24.85 y 10.50 - 25.85 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BITQ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BITQ?
En el pasado, Bitwise Crypto Industry Innovators ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.11 y 90.28% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.11
- Open
- 25.05
- Bid
- 24.85
- Ask
- 25.15
- Low
- 24.81
- High
- 25.24
- Volumen
- 136
- Cambio diario
- -1.04%
- Cambio mensual
- 24.25%
- Cambio a 6 meses
- 103.52%
- Cambio anual
- 90.28%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8