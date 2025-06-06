- Aperçu
BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
Le taux de change de BITQ a changé de 6.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.92 et à un maximum de 25.14.
Suivez la dynamique Bitwise Crypto Industry Innovators ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BITQ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BITQ aujourd'hui ?
L'action Bitwise Crypto Industry Innovators ETF est cotée à 25.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.53%, a clôturé hier à 23.57 et son volume d'échange a atteint 230. Le graphique en temps réel du cours de BITQ présente ces mises à jour.
L'action Bitwise Crypto Industry Innovators ETF verse-t-elle des dividendes ?
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF est actuellement valorisé à 25.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 92.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BITQ.
Comment acheter des actions BITQ ?
Vous pouvez acheter des actions Bitwise Crypto Industry Innovators ETF au cours actuel de 25.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.11 ou de 25.41, le 230 et le 4.97% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BITQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BITQ ?
Investir dans Bitwise Crypto Industry Innovators ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.50 - 25.85 et le prix actuel 25.11. Beaucoup comparent 25.55% et 105.65% avant de passer des ordres à 25.11 ou 25.41. Consultez le graphique du cours de BITQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bitwise Crypto Industry Innovators ETF ?
Le cours le plus élevé de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF l'année dernière était 25.85. Au cours de 10.50 - 25.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.57 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bitwise Crypto Industry Innovators ETF ?
Le cours le plus bas de Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) sur l'année a été 10.50. Sa comparaison avec 25.11 et 10.50 - 25.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BITQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BITQ a-t-elle été divisée ?
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.57 et 92.27% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.57
- Ouverture
- 23.92
- Bid
- 25.11
- Ask
- 25.41
- Plus Bas
- 23.92
- Plus Haut
- 25.14
- Volume
- 230
- Changement quotidien
- 6.53%
- Changement Mensuel
- 25.55%
- Changement à 6 Mois
- 105.65%
- Changement Annuel
- 92.27%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8