BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.81の安値と25.24の高値で取引されました。
Bitwise Crypto Industry Innovators ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BITQ News
よくあるご質問
BITQ株の現在の価格は？
Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの株価は本日24.85です。-1.04%内で取引され、前日の終値は25.11、取引量は136に達しました。BITQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの株は配当を出しますか？
Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの現在の価格は24.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は90.28%やUSDにも注目します。BITQの動きはライブチャートで確認できます。
BITQ株を買う方法は？
Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの株は現在24.85で購入可能です。注文は通常24.85または25.15付近で行われ、136や-0.80%が市場の動きを示します。BITQの最新情報はライブチャートで確認できます。
BITQ株に投資する方法は？
Bitwise Crypto Industry Innovators ETFへの投資では、年間の値幅10.50 - 25.85と現在の24.85を考慮します。注文は多くの場合24.85や25.15で行われる前に、24.25%や103.52%と比較されます。BITQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの株の最高値は？
Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの過去1年の最高値は25.85でした。10.50 - 25.85内で株価は大きく変動し、25.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bitwise Crypto Industry Innovators ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの株の最低値は？
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(BITQ)の年間最安値は10.50でした。現在の24.85や10.50 - 25.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BITQの動きはライブチャートで確認できます。
BITQの株式分割はいつ行われましたか？
Bitwise Crypto Industry Innovators ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.11、90.28%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.11
- 始値
- 25.05
- 買値
- 24.85
- 買値
- 25.15
- 安値
- 24.81
- 高値
- 25.24
- 出来高
- 136
- 1日の変化
- -1.04%
- 1ヶ月の変化
- 24.25%
- 6ヶ月の変化
- 103.52%
- 1年の変化
- 90.28%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8