クォートセクション
通貨 / BITQ
株に戻る

BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

24.85 USD 0.26 (1.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BITQの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.81の安値と25.24の高値で取引されました。

Bitwise Crypto Industry Innovators ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BITQ News

よくあるご質問

BITQ株の現在の価格は？

Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの株価は本日24.85です。-1.04%内で取引され、前日の終値は25.11、取引量は136に達しました。BITQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの株は配当を出しますか？

Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの現在の価格は24.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は90.28%やUSDにも注目します。BITQの動きはライブチャートで確認できます。

BITQ株を買う方法は？

Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの株は現在24.85で購入可能です。注文は通常24.85または25.15付近で行われ、136や-0.80%が市場の動きを示します。BITQの最新情報はライブチャートで確認できます。

BITQ株に投資する方法は？

Bitwise Crypto Industry Innovators ETFへの投資では、年間の値幅10.50 - 25.85と現在の24.85を考慮します。注文は多くの場合24.85や25.15で行われる前に、24.25%や103.52%と比較されます。BITQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの株の最高値は？

Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの過去1年の最高値は25.85でした。10.50 - 25.85内で株価は大きく変動し、25.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bitwise Crypto Industry Innovators ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bitwise Crypto Industry Innovators ETFの株の最低値は？

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(BITQ)の年間最安値は10.50でした。現在の24.85や10.50 - 25.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BITQの動きはライブチャートで確認できます。

BITQの株式分割はいつ行われましたか？

Bitwise Crypto Industry Innovators ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.11、90.28%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.81 25.24
1年のレンジ
10.50 25.85
以前の終値
25.11
始値
25.05
買値
24.85
買値
25.15
安値
24.81
高値
25.24
出来高
136
1日の変化
-1.04%
1ヶ月の変化
24.25%
6ヶ月の変化
103.52%
1年の変化
90.28%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8