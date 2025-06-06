BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
今日BITQ汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点24.81和高点25.24进行交易。
关注Bitwise Crypto Industry Innovators ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BITQ新闻
- Stablecoins As Inflation Drivers
- Update On The BITQ ETF (NYSEARCA:BITQ)
- Polygon Price Holds As Bulls Defend Crucial Trendline (Cryptocurrency:MATIC-USD)
- Binance Coin Breaks $1,000 Despite A Crypto Pullback (Technical Analysis)
- 5 Reasons Bitcoin Will Climb To $200,000 In The Coming Months (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Bitcoin Extends Advance Near $118k After Fed Rate Cut (undefined:BTC-USD)
- Ethereum Tries To Gather Momentum After The CPI Report (Technical Analysis)
- From Gray Areas To Green Lights: U.S. Digital Assets Enter The Mainstream
- BITQ: Play Crypto Economy, Without Directly Buying Crypto (NYSEARCA:BITQ)
- Dow Jones New All-Time Highs: Market Reactions To Fed Chair Powell's Jackson Hole Speech
- Cryptocurrencies Extend Their Decline From Recent Highs
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- VanEck Crypto Monthly Recap For July 2025
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Profit Taking Continues To Weigh On Cryptocurrencies
- Crypto stocks offer ’a smart play on Bitcoin’, BCA says
- GENIUS Act, Stablecoins, Web3 And Investing In The Intelligence Economy
- Stablecoins Look Here To Stay
- Crypto ETFs: Regulation, Returns And Rise Of Innovation
- Bitcoin Pulls Back, Leaving A Mixed Sentiment In Crypto Markets
- Analysis-US SEC’s guidance is first step toward rules governing crypto ETFs
- VanEck Crypto Monthly Recap For June 2025
- BITQ: Exposure To Bitcoin With An Added Layer Of Risk (NYSEARCA:BITQ)
- Circle’s stock is having another big day. What the blockbuster IPO has meant for other cryptocurrency plays.
常见问题解答
BITQ股票今天的价格是多少？
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF股票今天的定价为24.85。它在-1.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.11，交易量达到136。BITQ的实时价格图表显示了这些更新。
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF股票是否支付股息？
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF目前的价值为24.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注90.28%和USD。实时查看图表以跟踪BITQ走势。
如何购买BITQ股票？
您可以以24.85的当前价格购买Bitwise Crypto Industry Innovators ETF股票。订单通常设置在24.85或25.15附近，而136和-0.80%显示市场活动。立即关注BITQ的实时图表更新。
如何投资BITQ股票？
投资Bitwise Crypto Industry Innovators ETF需要考虑年度范围10.50 - 25.85和当前价格24.85。许多人在以24.85或25.15下订单之前，会比较24.25%和。实时查看BITQ价格图表，了解每日变化。
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bitwise Crypto Industry Innovators ETF的最高价格是25.85。在10.50 - 25.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Crypto Industry Innovators ETF的绩效。
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF股票的最低价格是多少？
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF（BITQ）的最低价格为10.50。将其与当前的24.85和10.50 - 25.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BITQ股票是什么时候拆分的？
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.11和90.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.11
- 开盘价
- 25.05
- 卖价
- 24.85
- 买价
- 25.15
- 最低价
- 24.81
- 最高价
- 25.24
- 交易量
- 136
- 日变化
- -1.04%
- 月变化
- 24.25%
- 6个月变化
- 103.52%
- 年变化
- 90.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8