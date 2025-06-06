报价部分
货币 / BITQ
BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

24.85 USD 0.26 (1.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BITQ汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点24.81和高点25.24进行交易。

关注Bitwise Crypto Industry Innovators ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BITQ新闻

常见问题解答

BITQ股票今天的价格是多少？

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF股票今天的定价为24.85。它在-1.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.11，交易量达到136。BITQ的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF股票是否支付股息？

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF目前的价值为24.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注90.28%和USD。实时查看图表以跟踪BITQ走势。

如何购买BITQ股票？

您可以以24.85的当前价格购买Bitwise Crypto Industry Innovators ETF股票。订单通常设置在24.85或25.15附近，而136和-0.80%显示市场活动。立即关注BITQ的实时图表更新。

如何投资BITQ股票？

投资Bitwise Crypto Industry Innovators ETF需要考虑年度范围10.50 - 25.85和当前价格24.85。许多人在以24.85或25.15下订单之前，会比较24.25%和。实时查看BITQ价格图表，了解每日变化。

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise Crypto Industry Innovators ETF的最高价格是25.85。在10.50 - 25.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Crypto Industry Innovators ETF的绩效。

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF（BITQ）的最低价格为10.50。将其与当前的24.85和10.50 - 25.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BITQ股票是什么时候拆分的？

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.11和90.28%中可见。

日范围
24.81 25.24
年范围
10.50 25.85
前一天收盘价
25.11
开盘价
25.05
卖价
24.85
买价
25.15
最低价
24.81
最高价
25.24
交易量
136
日变化
-1.04%
月变化
24.25%
6个月变化
103.52%
年变化
90.28%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8