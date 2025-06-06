- Übersicht
BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
Der Wechselkurs von BITQ hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.81 bis zu einem Hoch von 25.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bitwise Crypto Industry Innovators ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BITQ heute?
Die Aktie von Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) notiert heute bei 25.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.44% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.11 und das Handelsvolumen erreichte 194. Das Live-Chart von BITQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BITQ Dividenden?
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF wird derzeit mit 25.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 91.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BITQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BITQ-Aktien?
Sie können Aktien von Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) zum aktuellen Kurs von 25.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.00 oder 25.30 platziert, während 194 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BITQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BITQ-Aktien?
Bei einer Investition in Bitwise Crypto Industry Innovators ETF müssen die jährliche Spanne 10.50 - 25.85 und der aktuelle Kurs 25.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 25.00% und 104.75%, bevor sie Orders zu 25.00 oder 25.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BITQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?
Der höchste Kurs von Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) im vergangenen Jahr lag bei 25.85. Innerhalb von 10.50 - 25.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bitwise Crypto Industry Innovators ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?
Der niedrigste Kurs von Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) im Laufe des Jahres betrug 10.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.00 und der Spanne 10.50 - 25.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BITQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BITQ statt?
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.11 und 91.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.11
- Eröffnung
- 25.05
- Bid
- 25.00
- Ask
- 25.30
- Tief
- 24.81
- Hoch
- 25.24
- Volumen
- 194
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- 25.00%
- 6-Monatsänderung
- 104.75%
- Jahresänderung
- 91.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8