BITQ: Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

25.11 USD 1.54 (6.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BITQ ha avuto una variazione del 6.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.92 e ad un massimo di 25.14.

Segui le dinamiche di Bitwise Crypto Industry Innovators ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BITQ oggi?

Oggi le azioni Bitwise Crypto Industry Innovators ETF sono prezzate a 25.11. Viene scambiato all'interno di 6.53%, la chiusura di ieri è stata 23.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 230. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BITQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bitwise Crypto Industry Innovators ETF pagano dividendi?

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF è attualmente valutato a 25.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 92.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BITQ.

Come acquistare azioni BITQ?

Puoi acquistare azioni Bitwise Crypto Industry Innovators ETF al prezzo attuale di 25.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.11 o 25.41, mentre 230 e 4.97% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BITQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BITQ?

Investire in Bitwise Crypto Industry Innovators ETF implica considerare l'intervallo annuale 10.50 - 25.85 e il prezzo attuale 25.11. Molti confrontano 25.55% e 105.65% prima di effettuare ordini su 25.11 o 25.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BITQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?

Il prezzo massimo di Bitwise Crypto Industry Innovators ETF nell'ultimo anno è stato 25.85. All'interno di 10.50 - 25.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bitwise Crypto Industry Innovators ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bitwise Crypto Industry Innovators ETF?

Il prezzo più basso di Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) nel corso dell'anno è stato 10.50. Confrontandolo con gli attuali 25.11 e 10.50 - 25.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BITQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BITQ?

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.57 e 92.27%.

Intervallo Giornaliero
23.92 25.14
Intervallo Annuale
10.50 25.85
Chiusura Precedente
23.57
Apertura
23.92
Bid
25.11
Ask
25.41
Minimo
23.92
Massimo
25.14
Volume
230
Variazione giornaliera
6.53%
Variazione Mensile
25.55%
Variazione Semestrale
105.65%
Variazione Annuale
92.27%
