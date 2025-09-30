- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BITC: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
A taxa do BITC para hoje mudou para -0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.23 e o mais alto foi 45.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BITC hoje?
Hoje Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) está avaliado em 45.23. O instrumento é negociado dentro de -0.29%, o fechamento de ontem foi 45.36, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BITC em tempo real.
As ações de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF pagam dividendos?
Atualmente Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF está avaliado em 45.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.84% e USD. Monitore os movimentos de BITC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BITC?
Você pode comprar ações de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) pelo preço atual 45.23. Ordens geralmente são executadas perto de 45.23 ou 45.53, enquanto 16 e -0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BITC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BITC?
Investir em Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF envolve considerar a faixa anual 38.60 - 79.41 e o preço atual 45.23. Muitos comparam -4.07% e 9.12% antes de enviar ordens em 45.23 ou 45.53. Estude as mudanças diárias de preço de BITC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF?
O maior preço de Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF (BITC) no último ano foi 79.41. As ações oscilaram bastante dentro de 38.60 - 79.41, e a comparação com 45.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF?
O menor preço de Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF (BITC) no ano foi 38.60. A comparação com o preço atual 45.23 e 38.60 - 79.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BITC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BITC?
No passado Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.36 e -1.84% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.36
- Open
- 45.29
- Bid
- 45.23
- Ask
- 45.53
- Low
- 45.23
- High
- 45.39
- Volume
- 16
- Mudança diária
- -0.29%
- Mudança mensal
- -4.07%
- Mudança de 6 meses
- 9.12%
- Mudança anual
- -1.84%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8