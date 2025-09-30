BITC: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
今日BITC汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点45.32和高点45.39进行交易。
关注Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BITC股票今天的价格是多少？
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF股票今天的定价为45.39。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为45.36，交易量达到4。BITC的实时价格图表显示了这些更新。
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF股票是否支付股息？
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF目前的价值为45.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.50%和USD。实时查看图表以跟踪BITC走势。
如何购买BITC股票？
您可以以45.39的当前价格购买Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF股票。订单通常设置在45.39或45.69附近，而4和0.15%显示市场活动。立即关注BITC的实时图表更新。
如何投资BITC股票？
投资Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF需要考虑年度范围38.60 - 79.41和当前价格45.39。许多人在以45.39或45.69下订单之前，会比较-3.73%和。实时查看BITC价格图表，了解每日变化。
Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF的最高价格是79.41。在38.60 - 79.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF的绩效。
Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF（BITC）的最低价格为38.60。将其与当前的45.39和38.60 - 79.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BITC股票是什么时候拆分的？
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.36和-1.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.36
- 开盘价
- 45.32
- 卖价
- 45.39
- 买价
- 45.69
- 最低价
- 45.32
- 最高价
- 45.39
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- -3.73%
- 6个月变化
- 9.51%
- 年变化
- -1.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8