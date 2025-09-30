报价部分
货币 / BITC
BITC: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

45.39 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BITC汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点45.32和高点45.39进行交易。

关注Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BITC股票今天的价格是多少？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF股票今天的定价为45.39。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为45.36，交易量达到4。BITC的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF股票是否支付股息？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF目前的价值为45.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.50%和USD。实时查看图表以跟踪BITC走势。

如何购买BITC股票？

您可以以45.39的当前价格购买Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF股票。订单通常设置在45.39或45.69附近，而4和0.15%显示市场活动。立即关注BITC的实时图表更新。

如何投资BITC股票？

投资Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF需要考虑年度范围38.60 - 79.41和当前价格45.39。许多人在以45.39或45.69下订单之前，会比较-3.73%和。实时查看BITC价格图表，了解每日变化。

Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF的最高价格是79.41。在38.60 - 79.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF的绩效。

Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF（BITC）的最低价格为38.60。将其与当前的45.39和38.60 - 79.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BITC股票是什么时候拆分的？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.36和-1.50%中可见。

日范围
45.32 45.39
年范围
38.60 79.41
前一天收盘价
45.36
开盘价
45.32
卖价
45.39
买价
45.69
最低价
45.32
最高价
45.39
交易量
4
日变化
0.07%
月变化
-3.73%
6个月变化
9.51%
年变化
-1.50%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8