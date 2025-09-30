КотировкиРазделы
BITC: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

45.36 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BITC за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.30, а максимальная — 45.36.

Следите за динамикой Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BITC сегодня?

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) сегодня оценивается на уровне 45.36. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 45.32, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF?

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF в настоящее время оценивается в 45.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.56% и USD. Отслеживайте движения BITC на графике в реальном времени.

Как купить акции BITC?

Вы можете купить акции Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) по текущей цене 45.36. Ордера обычно размещаются около 45.36 или 45.66, тогда как 8 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BITC?

Инвестирование в Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF предполагает учет годового диапазона 38.60 - 79.41 и текущей цены 45.36. Многие сравнивают -3.80% и 9.43% перед размещением ордеров на 45.36 или 45.66. Изучайте ежедневные изменения цены BITC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF?

Самая высокая цена Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF (BITC) за последний год составила 79.41. Акции заметно колебались в пределах 38.60 - 79.41, сравнение с 45.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF?

Самая низкая цена Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF (BITC) за год составила 38.60. Сравнение с текущими 45.36 и 38.60 - 79.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BITC?

В прошлом Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.32 и -1.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.30 45.36
Годовой диапазон
38.60 79.41
Предыдущее закрытие
45.32
Open
45.33
Bid
45.36
Ask
45.66
Low
45.30
High
45.36
Объем
8
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
-3.80%
6-месячное изменение
9.43%
Годовое изменение
-1.56%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8