BITC: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
Il tasso di cambio BITC ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.30 e ad un massimo di 45.36.
Segui le dinamiche di Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BITC oggi?
Oggi le azioni Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF sono prezzate a 45.36. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 45.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BITC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF pagano dividendi?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF è attualmente valutato a 45.36. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BITC.
Come acquistare azioni BITC?
Puoi acquistare azioni Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF al prezzo attuale di 45.36. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.36 o 45.66, mentre 8 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BITC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BITC?
Investire in Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF implica considerare l'intervallo annuale 38.60 - 79.41 e il prezzo attuale 45.36. Molti confrontano -3.80% e 9.43% prima di effettuare ordini su 45.36 o 45.66. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BITC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF?
Il prezzo massimo di Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 79.41. All'interno di 38.60 - 79.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF?
Il prezzo più basso di Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF (BITC) nel corso dell'anno è stato 38.60. Confrontandolo con gli attuali 45.36 e 38.60 - 79.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BITC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BITC?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.32 e -1.56%.
- Chiusura Precedente
- 45.32
- Apertura
- 45.33
- Bid
- 45.36
- Ask
- 45.66
- Minimo
- 45.30
- Massimo
- 45.36
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- -3.80%
- Variazione Semestrale
- 9.43%
- Variazione Annuale
- -1.56%
