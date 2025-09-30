- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BITC: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
El tipo de cambio de BITC de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.32, mientras que el máximo ha alcanzado 45.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BITC hoy?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) se evalúa hoy en 45.39. El instrumento se negocia dentro de 0.07%; el cierre de ayer ha sido 45.36 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BITC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF se evalúa actualmente en 45.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.50% y USD. Monitoree los movimientos de BITC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BITC?
Puede comprar acciones de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) al precio actual de 45.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 45.39 o 45.69, mientras que 4 y 0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BITC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BITC?
Invertir en Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF implica tener en cuenta el rango anual 38.60 - 79.41 y el precio actual 45.39. Muchos comparan -3.73% y 9.51% antes de colocar órdenes en 45.39 o 45.69. Estudie los cambios diarios de precios de BITC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF?
El precio más alto de Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF (BITC) en el último año ha sido 79.41. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 38.60 - 79.41, una comparación con 45.36 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF?
El precio más bajo de Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF (BITC) para el año ha sido 38.60. La comparación con los actuales 45.39 y 38.60 - 79.41 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BITC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BITC?
En el pasado, Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.36 y -1.50% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.36
- Open
- 45.32
- Bid
- 45.39
- Ask
- 45.69
- Low
- 45.32
- High
- 45.39
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- -3.73%
- Cambio a 6 meses
- 9.51%
- Cambio anual
- -1.50%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8