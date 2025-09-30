- Übersicht
BITC: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
Der Wechselkurs von BITC hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.23 bis zu einem Hoch von 45.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BITC heute?
Die Aktie von Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) notiert heute bei 45.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.36 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von BITC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BITC Dividenden?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF wird derzeit mit 45.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BITC zu verfolgen.
Wie kaufe ich BITC-Aktien?
Sie können Aktien von Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) zum aktuellen Kurs von 45.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.23 oder 45.53 platziert, während 16 und -0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BITC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BITC-Aktien?
Bei einer Investition in Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF müssen die jährliche Spanne 38.60 - 79.41 und der aktuelle Kurs 45.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.07% und 9.12%, bevor sie Orders zu 45.23 oder 45.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BITC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF?
Der höchste Kurs von Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF (BITC) im vergangenen Jahr lag bei 79.41. Innerhalb von 38.60 - 79.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.36 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF (BITC) im Laufe des Jahres betrug 38.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.23 und der Spanne 38.60 - 79.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BITC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BITC statt?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.36 und -1.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.36
- Eröffnung
- 45.29
- Bid
- 45.23
- Ask
- 45.53
- Tief
- 45.23
- Hoch
- 45.39
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- -4.07%
- 6-Monatsänderung
- 9.12%
- Jahresänderung
- -1.84%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8