クォートセクション
通貨 / BITC
株に戻る

BITC: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

45.39 USD 0.03 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BITCの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり45.32の安値と45.39の高値で取引されました。

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BITC株の現在の価格は？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFの株価は本日45.39です。0.07%内で取引され、前日の終値は45.36、取引量は4に達しました。BITCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFの株は配当を出しますか？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFの現在の価格は45.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.50%やUSDにも注目します。BITCの動きはライブチャートで確認できます。

BITC株を買う方法は？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFの株は現在45.39で購入可能です。注文は通常45.39または45.69付近で行われ、4や0.15%が市場の動きを示します。BITCの最新情報はライブチャートで確認できます。

BITC株に投資する方法は？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFへの投資では、年間の値幅38.60 - 79.41と現在の45.39を考慮します。注文は多くの場合45.39や45.69で行われる前に、-3.73%や9.51%と比較されます。BITCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETFの株の最高値は？

Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETFの過去1年の最高値は79.41でした。38.60 - 79.41内で株価は大きく変動し、45.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETFの株の最低値は？

Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF(BITC)の年間最安値は38.60でした。現在の45.39や38.60 - 79.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BITCの動きはライブチャートで確認できます。

BITCの株式分割はいつ行われましたか？

Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.36、-1.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.32 45.39
1年のレンジ
38.60 79.41
以前の終値
45.36
始値
45.32
買値
45.39
買値
45.69
安値
45.32
高値
45.39
出来高
4
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
-3.73%
6ヶ月の変化
9.51%
1年の変化
-1.50%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8