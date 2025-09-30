- 概要
BITC: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
BITCの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり45.32の安値と45.39の高値で取引されました。
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BITC株の現在の価格は？
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFの株価は本日45.39です。0.07%内で取引され、前日の終値は45.36、取引量は4に達しました。BITCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFの株は配当を出しますか？
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFの現在の価格は45.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.50%やUSDにも注目します。BITCの動きはライブチャートで確認できます。
BITC株を買う方法は？
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFの株は現在45.39で購入可能です。注文は通常45.39または45.69付近で行われ、4や0.15%が市場の動きを示します。BITCの最新情報はライブチャートで確認できます。
BITC株に投資する方法は？
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFへの投資では、年間の値幅38.60 - 79.41と現在の45.39を考慮します。注文は多くの場合45.39や45.69で行われる前に、-3.73%や9.51%と比較されます。BITCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETFの株の最高値は？
Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETFの過去1年の最高値は79.41でした。38.60 - 79.41内で株価は大きく変動し、45.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETFの株の最低値は？
Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF(BITC)の年間最安値は38.60でした。現在の45.39や38.60 - 79.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BITCの動きはライブチャートで確認できます。
BITCの株式分割はいつ行われましたか？
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.36、-1.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 45.36
- 始値
- 45.32
- 買値
- 45.39
- 買値
- 45.69
- 安値
- 45.32
- 高値
- 45.39
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.07%
- 1ヶ月の変化
- -3.73%
- 6ヶ月の変化
- 9.51%
- 1年の変化
- -1.50%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8