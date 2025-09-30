- Aperçu
BITC: Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
Le taux de change de BITC a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.30 et à un maximum de 45.36.
Suivez la dynamique Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BITC aujourd'hui ?
L'action Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF est cotée à 45.36 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.09%, a clôturé hier à 45.32 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de BITC présente ces mises à jour.
L'action Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF verse-t-elle des dividendes ?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF est actuellement valorisé à 45.36. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BITC.
Comment acheter des actions BITC ?
Vous pouvez acheter des actions Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF au cours actuel de 45.36. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.36 ou de 45.66, le 8 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BITC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BITC ?
Investir dans Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 38.60 - 79.41 et le prix actuel 45.36. Beaucoup comparent -3.80% et 9.43% avant de passer des ordres à 45.36 ou 45.66. Consultez le graphique du cours de BITC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF l'année dernière était 79.41. Au cours de 38.60 - 79.41, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.32 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF (BITC) sur l'année a été 38.60. Sa comparaison avec 45.36 et 38.60 - 79.41 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BITC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BITC a-t-elle été divisée ?
Bitwise Funds Trust Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.32 et -1.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 45.32
- Ouverture
- 45.33
- Bid
- 45.36
- Ask
- 45.66
- Plus Bas
- 45.30
- Plus Haut
- 45.36
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- -3.80%
- Changement à 6 Mois
- 9.43%
- Changement Annuel
- -1.56%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8