CotaçõesSeções
Moedas / BILS
Voltar para Ações

BILS: SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

99.51 USD 0.01 (0.01%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BILS para hoje mudou para 0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.51 e o mais alto foi 99.52.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BILS Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BILS hoje?

Hoje SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) está avaliado em 99.51. O instrumento é negociado dentro de 0.01%, o fechamento de ontem foi 99.50, e o volume de negociação atingiu 534. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BILS em tempo real.

As ações de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF está avaliado em 99.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.31% e USD. Monitore os movimentos de BILS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BILS?

Você pode comprar ações de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) pelo preço atual 99.51. Ordens geralmente são executadas perto de 99.51 ou 99.81, enquanto 534 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BILS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BILS?

Investir em SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF envolve considerar a faixa anual 98.99 - 99.53 e o preço atual 99.51. Muitos comparam 0.33% e 0.37% antes de enviar ordens em 99.51 ou 99.81. Estude as mudanças diárias de preço de BILS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

O maior preço de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) no último ano foi 99.53. As ações oscilaram bastante dentro de 98.99 - 99.53, e a comparação com 99.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF?

O menor preço de SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) no ano foi 98.99. A comparação com o preço atual 99.51 e 98.99 - 99.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BILS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BILS?

No passado SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 99.50 e 0.31% após os eventos corporativos.

Faixa diária
99.51 99.52
Faixa anual
98.99 99.53
Fechamento anterior
99.50
Open
99.51
Bid
99.51
Ask
99.81
Low
99.51
High
99.52
Volume
534
Mudança diária
0.01%
Mudança mensal
0.33%
Mudança de 6 meses
0.37%
Mudança anual
0.31%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8